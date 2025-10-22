Kína Afrikában előzi kanyarban Európát

Színre lép Kína a kelet-afrikai szavannán. Tanzánia, Zambia és a Kínai Népköztársaság kormánya még az 1960-as évek végén háromoldalú államközi megállapodásban határozta el, hogy egy új vasútvonal létesítésével megszünteti a tengerektől távol fekvő szárazföldi ország, Zambia gazdasági függőségét Rhodesiától és Dél-Afrikától, ahol akkoriban még a fekete lakossággal szemben faji szegregációt alkalmazó fehér kormányzatok voltak hatalmon. A vasútvonal megépítése volt Zambia számára az egyetlen olyan lehetőség, hogy az ország úgynevezett Rézövében kitermelt stratégiai fontosságú rézércet a fehér uralom alatt álló két állam kikerülésével juttassa el a tengeri kikötőig.

Kína már az 1954-es bandungi konferencia óta igyekezett minél nagyobb gazdasági-politikai befolyást szerezni a gyarmati uralom alól felszabadult, illetve függetlenségre törekvő afrikai államokban.

Ez a politika jól illeszkedett a nyugati gyarmati függőségtől megszabadult és az úgynevezett pánafrikai szocializmus irányvonalát követő tanzániai és zambiai kormányzat törekvéseihez. Ez biztosította azt a politikai-ideológiai kapcsolódási pontot, hogy Kína mint az újonnan függetlenné vált afrikai országok legfőbb támogatója meghatározó szerepet kaphasson a grandiózus projektben, a Tazara vagy a nagy Uhuru vasút megépítésében.

A vasútvonal elnevezése ugyancsak szimbolikusnak számít, hiszen szuahéli nyelven az uhuru szabadságot jelent. A közel kétezer kilométer hosszú vasútvonal építését 1970-ben kezdték el és 1975-ben adták át a forgalomnak Kína anyagi finanszírozásának és hathatós műszaki-technikai támogatásának köszönhetően. Nem szabad elfelejteni, hogy a szegényes infrastruktúrára és a rendkívül mostoha természeti körülményekre figyelemmel a Tanzam vasútvonal ilyen gyors megépítése az 1970-es évek egyik legfigyelemreméltóbb afrikai beruházásának számított. De a Tanzam-projekt volt egyben a Kínai Népköztársaság legnagyobb volumenű – mai értéken számítva kereken 3,29 milliárd dollárt felemésztő – afrikai segélyprogramja is az 1970-es években.