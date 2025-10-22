Egy hétig ünnepelték a magyar–bolgár barátságot

Sulyok Tamás köztársasági elnök úgy fogalmazott a bulgáriai Szmoljan városában, hogy „a magyar–bolgár barátságnak stabil alapjai vannak”. Az államfő bolgár hivatali kollégája, Rumen Radev meghívására érkezett Bulgáriába. Látogatása alatt Sulyok Tamás részt vett a város díszpolgárának , Nagy László költő, író, műfordító születésének 100 évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. A hivatalos programot este gálakoncerttel zárták a Nikolaj Hajtov Rodopei Drámai Színházban. A nap folyamán a két elnök ellátogatott a Bacskovói monostorba, illetve a költő tiszteletére létrehozott emlékházba is.

Érdekesség, hogy a találkozóra a bolgár államfő a nemzetbiztonsági szolgálat autója helyett saját járművével érkezett. A napokban ugyanis olyan döntést hozott a parlament, amelynek értelmében az államfő elnökségének adminisztrációja nem veheti igénybe a nemzetbiztonsági szolgálat autóit. Radev azért döntött saját járműve mellett, hogy így tiltakozzon a parlamenti döntés ellen.

A magyar köztársasági elnök látogatása október 20-án ért véget. A délelőtt folyamán Sulyok Tamás az Ismeretlen katona emlékműve előtt tisztelegett, majd virágokat helyezett el a Szent Szófia templomban a Bolgár–Magyar Barátság Napja emléktábla előtt.

Nemcsak a balkáni országban, hanem Magyarországon is megünnepelték az október 19-i magyar–bolgár barátság napját. Az elmúlt napok rendkívül mozgalmasak voltak a magyarországi bolgár közösség számára. Szerdán a bolgárkertész gyökerekkel rendelkező Mazsaroff Miklós Munkácsy-díjas magyar festőművész tárlatát nyitották meg az Eötvös10 Művelődési Házban; csütörtökön pedig a Bolgár Kulturális Intézetben a Bolgár–magyar barátság csoportos kiállítását.

Imalánc a budapesti békecsúcs eredményességéért

Szombaton a hazai bolgár közösség virágokat helyezett el az esztergomi bazilikában Rilai Szent János emléktáblája előtt.

A megemlékezés során Tancso atya, a magyarországi bolgár ortodox közösség papja pedig imaláncot hirdetett, így segítve a budapesti békecsúcs eredményességét. Beszédében hangsúlyozta, hogy két pravoszláv testvérnép áll háborúban egymással, egyúttal felszólított arra, hogy a felek hagyjanak fel egymás öldöklésével és kössenek békét. Hasonló gondolatokat osztott meg Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is: a politikus köszöntette a bolgár közösséget, majd megköszönte Tancso atya felhívását az imaláncra.

Várunk szeretettel minden keresztény hívőt, ortodoxokat, katolikusokat és protestánsokat esténként egy negyedórás imádságra, ki-ki a maga közösségében, a békéért

– csatlakozott a kezdeményezéshez az államtitkár.