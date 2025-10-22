Liverpool FCSzoboszlai DominikReal Madrid

Több száz milliárd forint, felfoghatatlan összeg Szoboszlaiék neve mellett

A Real Madrid keretének értéke a legmagasabb a világon, derült ki a Transfermarkt által közzétett toplistából. Hét olyan futballklub van, amely játékosainak összértéke eléri az egymilliárd eurót, átszámítva több száz milliárd forintot. A Liverpool az egyik ilyen, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata a negyedik a sorban, de a top ötvenben a Sallai Rolandot alkalmazó Galatasaray is helyet kap.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 5:15
A Liverpool a világ negyedik legdrágább csapata, Szoboszlai pedig az egyik legértékesebb játékosa Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
Kiadta a világ legdrágább futballklubjainak toplistáját a Transfermarkt, amely az elmúlt hetekben frissítette a játékosok piaci értékeit. A Real Madrid rendelkezik a világ legértékesebb keretével, 1,4 milliárd eurós összértékkel, míg Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool a negyedik helyen áll.

A Liverpool kerete, benne Szoboszlai Dominikkel, is milliárd eurós összeget ér
A Liverpool kerete – benne Szoboszlai Dominikkal – is milliárd eurós összeget ér. Fotó: OLI SCARFF/AFP

A listavezető Real Madrid négy olyan játékost is a soraiban tudhat, akinek az értéke meghaladja a 100 millió eurót: Kylian Mbappé (180 millió), Jude Bellingham (180 millió), Vinícius Júnior (150 millió) és Federico Valverde (130 millió).

Annak ellenére, hogy az angol Premier League múlt heti árkorrekciója után az Arsenal játékosainak összértéke kicsit csökkent, a londoni klub a világ második legértékesebb keretével büszkélkedhet, 1,31 milliárd euróval. Mikel Arteta együttese a nyári átigazolási időszakban több nagynevű érkezőnek, köztük a 75 millió eurót érő Gyökeres Viktornak köszönhetően megelőzte a Manchester Cityt.

Szoboszlai Dominik értéknövekedése is segíti a Liverpoolt

Az angol élvonal egyértelműen a világ legértékesebb bajnoksága, összesen 12,78 milliárd eurós keretértékkel. A top ötben az Arsenal és a Manchester City mögött a dobogóról éppen lecsúszva, a negyedik helyen szerepel a Liverpool.

Arne Slot csapatának értéke 1,15 milliárd euró, átszámítva 448 milliárd forint, ami szinte felfoghatatlan összeg.

A Liverpool nyári érkezői nagyot dobtak a csapat összértékén: Alexander Isak 140 millió eurót ér, Florian Wirtz 130-at, Hugo Ekitiké 85-öt. S ugyancsak 85 millió euró immáron Szoboszlai Dominik értéke is, aki ötmilliós emelést kapott a legutóbbi frissítésnél. A csapat két másik magyarja közül Kerkez Milos 45 milliót, Pécsi Ármin 800 ezer eurót ér.

Lamine Yamal löki az egymilliárd eurós kategóriába a Barcelonát

Összesen hét olyan klub van, amelynek a keretértéke eléri az egymilliárd eurót, az előbb említett négyes mellett még a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain, a Chelsea és a Barcelona tartozik ebbe a kategóriába – a katalánok főként az egymagában 200 milliót kóstáló, s ezzel a világ legértékesebb játékosának számító Lamine Yamal hathatós közreműködésével.

A német Bundesliga legértékesebb csapataként a Bayern München már nem éri el az egymilliárdos határt a 952 millió eurós keretértékével, míg az Internazionale a Serie A legértékesebb csapata 694 millióval.

A Premier League és más bajnokságok közti pénzügyi különbséget jól mutatja, hogy a húsz legértékesebb klub közül tizenegy angol. Érdekesség, hogy a portugál Sporting (457 millió euró) az öt topligán kívüli legértékesebb csapat a 23. helyen, míg Sallai Roland klubja, a Galatasaray egy hellyel török riválisa, a Fenerbahce előtt, a 42. helyen található.

A világ legértékesebb klubjai (top 20):

  • Real Madrid 1,4 milliárd euró
  • Arsenal 1,31 milliárd
  • Manchester City 1,21 milliárd
  • Liverpool 1,15 milliárd
  • PSG 1,15 milliárd
  • Chelsea 1,14 milliárd
  • Barcelona 1,1 milliárd
  • Bayern München 952 millió
  • Tottenham 921 millió
  • Newcastle 750 millió
  • Manchester United 730 millió
  • Internazionale 694 millió
  • Nottingham Forest 644 millió
  • Atlético Madrid 624 millió
  • Juventus 603 millió
  • Aston Villa 546 millió
  • Brighton 521 millió
  • Napoli 503 millió
  • Dortmund 501 millió
  • Crystal Palace 484 millió
    Forrás: Transfermarkt

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

