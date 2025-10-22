Több száz milliárd forint, felfoghatatlan összeg Szoboszlaiék neve mellett

Kiadta a világ legdrágább futballklubjainak toplistáját a Transfermarkt, amely az elmúlt hetekben frissítette a játékosok piaci értékeit. A Real Madrid rendelkezik a világ legértékesebb keretével, 1,4 milliárd eurós összértékkel, míg Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool a negyedik helyen áll.

A Liverpool kerete – benne Szoboszlai Dominikkal – is milliárd eurós összeget ér. Fotó: OLI SCARFF/AFP

A listavezető Real Madrid négy olyan játékost is a soraiban tudhat, akinek az értéke meghaladja a 100 millió eurót: Kylian Mbappé (180 millió), Jude Bellingham (180 millió), Vinícius Júnior (150 millió) és Federico Valverde (130 millió).

Annak ellenére, hogy az angol Premier League múlt heti árkorrekciója után az Arsenal játékosainak összértéke kicsit csökkent, a londoni klub a világ második legértékesebb keretével büszkélkedhet, 1,31 milliárd euróval. Mikel Arteta együttese a nyári átigazolási időszakban több nagynevű érkezőnek, köztük a 75 millió eurót érő Gyökeres Viktornak köszönhetően megelőzte a Manchester Cityt.

Szoboszlai Dominik értéknövekedése is segíti a Liverpoolt

Az angol élvonal egyértelműen a világ legértékesebb bajnoksága, összesen 12,78 milliárd eurós keretértékkel. A top ötben az Arsenal és a Manchester City mögött a dobogóról éppen lecsúszva, a negyedik helyen szerepel a Liverpool.

Arne Slot csapatának értéke 1,15 milliárd euró, átszámítva 448 milliárd forint, ami szinte felfoghatatlan összeg.

A Liverpool nyári érkezői nagyot dobtak a csapat összértékén: Alexander Isak 140 millió eurót ér, Florian Wirtz 130-at, Hugo Ekitiké 85-öt. S ugyancsak 85 millió euró immáron Szoboszlai Dominik értéke is, aki ötmilliós emelést kapott a legutóbbi frissítésnél. A csapat két másik magyarja közül Kerkez Milos 45 milliót, Pécsi Ármin 800 ezer eurót ér.