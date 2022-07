Tovább növeli védelmi kiadásait Lengyelország

A lengyel hadsereg korszerűsítésére a 2021–2035 közötti időszakban 524 milliárd zlotyt − több mint 43 milliárd forint − irányoztak elő, és a tervek szerint a védelmi költségvetés távlatilag el fogja érni a GDP három százalékát (ez idén 2,42 százalék). E célból létrehozták a fegyveres erők támogatási alapját (FWSZ), amely a lengyel BGK bankon keresztül saját kötvényeket fog kibocsátani. A konstrukciónak köszönhetően a pótlólagos védelmi kiadásokat nem kell figyelembe venni az államadósság alkotmányban meghatározott plafonjának számításakor.

A legborsosabb kiadást, mintegy hatvanmilliárd zlotyt a Patriot légvédelmi rakétarendszer megvásárlása jelenti.

Ezt a világ második legnagyobb hadiüzeme, az amerikai multinacionális Raytheon Technologies repülőgép- és védelmi konszern állítja elő, amelynek bevétele tavaly 64 milliárd dollár volt. A második legdrágább beszerzés a Himars rakéta-sorozatvető járművekre, a szintén amerikai Lockheed Martin termékére vonatkozik. Ez a világ első számú fegyvergyártója, tavalyi bevétele 67 milliárd dollár volt. A Himarsból a lengyel fél ötszáz darabot akar vásárolni, amiért 45 milliárd zlotyt kell fizetnie. A szintén a Lockheed Martin által gyártott 32 darab F–35-ös vadászgép, melyek két év múlva érkeznek Lengyelországba, húszmilliárd zlotyba kerül. Az ugyancsak amerikai General Dynamics céggel 250 Abrams harckocsi megvásárlásáról aláírt ügylet értéke pedig 4,7 milliárd dollár.

Eszerint Lengyelország az Egyesült Államokban költi a legtöbb pénzt fegyvervásárlásra.

Nem meglepő, hiszen a korszerű fegyverzet vezető szállítója évek óta Washington, amely egyúttal Varsó legfontosabb szövetségese az orosz fenyegetéssel szemben.

A védelmi kiadások növelését Lengyelország saját hadiiparának erősítésére is igyekszik felhasználni. A legnagyobb fegyvergyártó a Lengyel Hadiipari Csoport (PGZ), amely − a lengyel cégek közül egyedüliként − a világ száz legnagyobb hadiüzeme közé tartozik. Éves bevétele eddig öt-hatmilliárd zlotyt tett ki, de jó esélyei vannak jelentős növekedésre, miután Ukrajnában jelesre vizsgáztak a Piorun légvédelmi rakéták és a Grot gépkarabélyok. Utóbbiakból még az amerikaiak is vásároltak. A lengyelek nagy reményeket fűznek a Borsuk gyalogsági harcjárművekhez is, amelyekből évente száz darabot terveznek gyártani, de távlatilag ezerre növelnék a kapacitást.

A PGZ megrendelései közül említést érdemel az ozarówi WB Electronics által gyártott Gladius drónok szállításáról aláírt kétmilliárd zlotys szerződés is. De pénzesőre számítanak a hadsereget kiszolgáló, egyebek között rohamsisakot, bakancsot, egyenruhát, szoftvereket gyártó kisebb lengyel üzemek is.

Varsó nagy reményeket fűz az ukrán hadiipari megrendelésekhez.

A kormány nemrég büszkén jelentette, hogy hárommilliárd zlotys szerződést kötött ötven darab, a Huta Stalowa Wola által gyártott AHS Krab önjáró löveg ukrajnai értékesítéséről. Ez az első állomása egy kétoldalú hosszú távú, főként légiipari együttműködésnek, melyről a felek június elején emlékeztetőt írtak alá.

A lengyel–ukrán hadiipari kooperációtól Varsó komoly bevételt remél, különös tekintettel az Ukrajnának adott jelentős amerikai pénzügyi támogatásra.

A Pentagon a háború kezdete óta már hatmilliárd dollárt juttatott Ukrajnának, és az amerikai szenátus hozzájárulását adta összesen negyvenmilliárd dollár folyósításához, melyből több mint 31 milliárdot a hadseregnek szánnak.

Minthogy Lengyelország számára sürgetővé vált fegyveres erőinek mielőbbi megerősítése, nem tud egyidejűleg komoly összegeket fordítani saját hadiiparának hosszú távú fejlesztésére. Az ország biztonságának garantálása azonban megköveteli, hogy a lehető legtöbb pénzt adják kutatás-fejlesztésre – hangsúlyozza Jakub Wozinski, a Do Rzeczy munkatársa a lengyel hetilap legfrissebb számában. Ha a lengyel hadsereg jelentős tényező akar lenni – írja – nem koncentrálhat csak a halaszthatatlan beszerzésekre és a hadsereg létszámának növelésére.

Borítókép: Német katona a NATO Patriot rakétavédelmi rendszerének bemutatóján a szlovákiai Szliácson lévő légi támaszponton 2022. május 10-én (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)