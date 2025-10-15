Ukrajnafélelemáramszünetorosz-ukrán háború

Tél előtt jött az áramszünet: sötétség és félelem Ukrajnában + videó

Az orosz rakétatámadások ismét súlyosan megrongálták Ukrajna energiahálózatát, ezért az Ukrenergo nyolc régióban vészhelyzeti leállásokat rendelt el. A tél közeledtével milliók maradhatnak fűtés és világítás nélkül.

Hagyánek Andrea
2025. 10. 15. 11:44
Áramszünet Kijevben Fotó: DANYLO ANTONIUK Forrás: ANADOLU
Az Ukrenergo, Ukrajna állami energiaszolgáltatója bejelentette, hogy nyolc régióban vészhelyzeti áramszüneteket kellett elrendelnie az orosz támadások okozta károk miatt. A közlemény szerint az energiarendszer különösen Szumi, Harkiv, Poltava és Dnyipropetrovszk megyékben, valamint részben Kijev, Kirovohrad és Cserkaszi térségében szenvedett súlyos károkat, írja a Kyiv Post cikke alapján az Origo.

Ukrajna állami energiaszolgáltatója nyolc régióban vészhelyzeti áramszüneteket
Ukrajna állami energiaszolgáltatója nyolc régióban rendelt el vészhelyzeti áramszüneteket Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU

Ukrajna legnagyobb magán-energiaszolgáltatója, a DTEK később arról tájékoztatott, hogy Kijevben ideiglenesen felfüggesztették a tervezett áramszüneteket, ennek ellenére a főváros több kerületében órákon át nem volt áram és víz. A Pecserszki, Szolomjanszkij és Sevcsenkivszkij járásokban az esti órákban négy-öt órán keresztül tartott a kimaradás, és számos lakásban a vízellátás is leállt.

Oroszország az utóbbi hetekben látványosan fokozta az ukrán energiahálózat és vasúti infrastruktúra elleni támadásait, miközben közeleg a tél. A hatóságok attól tartanak, hogy a fagyos hónapokban milliók maradhatnak fűtés és világítás nélkül, akárcsak a tavalyi tél folyamán.

Volodimir Zelenszkij elnök szerint Moszkva ezekkel a csapásokkal „káoszt és félelmet próbál kelteni” az ukrán lakosság körében. Az orosz támadások a gázszektor több részét is megrongálták, tovább nehezítve az ország energiaellátását.

Ezzel párhuzamosan Ukrajna hosszú hatótávolságú drónokkal mér csapásokat az orosz olajfinomítókra és üzemanyag-létesítményekre.

A kijevi kormány közben mintegy 500 mobil óvóhely telepítését tervezi, hogy a lakosság védelmét és a létfontosságú infrastruktúra működését biztosítsa a közelgő télre készülve.

„Éjszaka az orosz hadsereg nagyszabású támadást indított a Dnyipropetrovszk régió ellen. Az energiahálózat megsérült, ezért vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be a térségben. Pusztításról számoltak be több közlekedési és ipari létesítményben is. Poltava és Kirovohrad megyékben szintén áramkimaradások tapasztalhatók” – olvasható egy, a Telegramon elterjedt videó alatt.

Borítókép: Áramszünet Kijevben (Fotó: AFP)

 

