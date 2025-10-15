Tél előtt jött az áramszünet: sötétség és félelem Ukrajnában + videó

Az Ukrenergo, Ukrajna állami energiaszolgáltatója bejelentette, hogy nyolc régióban vészhelyzeti áramszüneteket kellett elrendelnie az orosz támadások okozta károk miatt. A közlemény szerint az energiarendszer különösen Szumi, Harkiv, Poltava és Dnyipropetrovszk megyékben, valamint részben Kijev, Kirovohrad és Cserkaszi térségében szenvedett súlyos károkat, írja a Kyiv Post cikke alapján az Origo.

Ukrajna állami energiaszolgáltatója nyolc régióban rendelt el vészhelyzeti áramszüneteket Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU

Ukrajna legnagyobb magán-energiaszolgáltatója, a DTEK később arról tájékoztatott, hogy Kijevben ideiglenesen felfüggesztették a tervezett áramszüneteket, ennek ellenére a főváros több kerületében órákon át nem volt áram és víz. A Pecserszki, Szolomjanszkij és Sevcsenkivszkij járásokban az esti órákban négy-öt órán keresztül tartott a kimaradás, és számos lakásban a vízellátás is leállt.

Oroszország az utóbbi hetekben látványosan fokozta az ukrán energiahálózat és vasúti infrastruktúra elleni támadásait, miközben közeleg a tél. A hatóságok attól tartanak, hogy a fagyos hónapokban milliók maradhatnak fűtés és világítás nélkül, akárcsak a tavalyi tél folyamán.