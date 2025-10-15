Rendkívüli

Drogkartellügy miatt csapott le Trump, politikusok tucatjai érintettek

Amerikai lapértesülések szerint az Egyesült Államok visszavonta mintegy ötven mexikói politikus és állami tisztségviselő vízumát. A lépés jelentős visszhangot keltett, és a Trump-kormányzat újabb akciójaként értékelhető a drogkartellek, illetve azok feltételezett politikai összefonódásaival szemben. Washington ezzel a diplomáciai nyomásgyakorlás egy magasabb fokára léphet Mexikóval szemben.

András János
2025. 10. 15. 8:43
Donald Trump amerikai elnök leszámol a kartellekkel Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
A washingtoni kormány legalább ötven mexikói politikust és állami tisztviselőtől vonta vissza a vízumot. A lépés a Trump-adminisztráció azon akciójához tartozik, amely a drogkartellek és azok feltételezett politikai kapcsolatai ellen irányul, számolt be az Origo. A döntés komoly visszhangot váltott ki Mexikó politikai elitjében, amely gyakran utazik az Egyesült Államokba, és ehhez elengedhetetlen a vízum. Három volt amerikai nagykövet szerint korábbi kormányok is éltek hasonló intézkedésekkel, de nem ilyen mértékben – írta meg az Independent.

Trump drogkartellek elleni harcában most a politikusok kerültek célkeresztbe
Trump drogkartellek elleni harcában most a politikusok kerültek célkeresztbe. Fotó: Getty Images

Korábban írtunk róla, hogy Trump szerint Mexikó elnöke annyira fél a kartellektől, hogy nem lát tisztán. 

A Trump-adminisztráció új módot talált arra, hogy nagyobb nyomást gyakoroljon Mexikóra

– mondta Tony Wayne, az Egyesült Államok volt mexikói nagykövete. 

Egy vezető mexikói politikus közölte, hogy a kormányzó Morena párt több mint ötven tagja, valamint más politikai erők számos tisztviselője is érintett az intézkedésben. A források névtelenséget kértek az ügy érzékenysége miatt. A Reuters eddig négy olyan személyt azonosított, akinek visszavonták a vízumát, köztük Marina del Pilar Avilát, aki határozottan tagadta, hogy bármilyen köze lenne a szervezett bűnözéshez. 

Egy magas rangú amerikai külügyi illetékes hangsúlyozta, hogy a vízumokat – még a külföldi tisztviselők esetében is – bármikor visszavonhatják, ha az érintett tevékenysége ellentétes az Egyesült Államok nemzeti érdekeivel. 

Hozzátette, hogy a Trump-kormányzat jó kapcsolatot ápol a Sheinbaum-adminisztrációval, és célja a kétoldalú együttműködés további erősítése. Christopher Landau, az Egyesült Államok korábbi mexikói nagykövete és a külügyminisztérium második embere kifejezetten támogatja az ilyen határozott lépéseket: az X-en tréfásan „El Quitavisas”-ként, vagyis „Vízumelvonóként” emlegeti magát.

Kolumbia, Brazília és Costa Rica is célkeresztbe került

Nem csak Mexikóban történtek vízumvisszavonások. Az amerikai külügy múlt hónapban visszavonta Gustavo Petro kolumbiai elnök vízumát, miután New Yorkban egy Izrael-ellenes tüntetésen arra szólította fel az amerikai katonákat, hogy ne engedelmeskedjenek Trump utasításainak.

Brazíliában több mint húsz magas rangú bíró és hivatalnok veszítette el vízumát, Costa Ricában pedig legalább tizennégy politikus és üzletember, köztük a volt elnök és Nobel-békedíjas Oscar Arias került hasonló helyzetbe.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök leszámol a kartellekkel (Fotó: AFP)

