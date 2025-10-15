Drogkartellügy miatt csapott le Trump, politikusok tucatjai érintettek

A washingtoni kormány legalább ötven mexikói politikust és állami tisztviselőtől vonta vissza a vízumot. A lépés a Trump-adminisztráció azon akciójához tartozik, amely a drogkartellek és azok feltételezett politikai kapcsolatai ellen irányul, számolt be az Origo. A döntés komoly visszhangot váltott ki Mexikó politikai elitjében, amely gyakran utazik az Egyesült Államokba, és ehhez elengedhetetlen a vízum. Három volt amerikai nagykövet szerint korábbi kormányok is éltek hasonló intézkedésekkel, de nem ilyen mértékben – írta meg az Independent.

Trump drogkartellek elleni harcában most a politikusok kerültek célkeresztbe. Fotó: Getty Images

Korábban írtunk róla, hogy Trump szerint Mexikó elnöke annyira fél a kartellektől, hogy nem lát tisztán.

A Trump-adminisztráció új módot talált arra, hogy nagyobb nyomást gyakoroljon Mexikóra

– mondta Tony Wayne, az Egyesült Államok volt mexikói nagykövete.