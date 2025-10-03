Egyesült ÁllamokDonald Trumpdrogkartell

Narkoterroristákat iktatott ki az amerikai hadsereg

Venezuela partjainál kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított hajó ellen hajtott végre csapást az amerikai hadsereg. Pete Hegseth hadügyminiszter közölte, négy „narkoterroristát” öltek meg.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 21:18
A narkoterroristák hajója
A művelet egy „terrorista szervezetekkel kapcsolatban álló hajót” vett célba, megölve négy férfit, akik „jelentős mennyiségű kábítószert szállítottak Amerikába, hogy megmérgezzék népünket” – írta Hegseth az X-en a narkoterroristák kiiktatása kapcsán. 

Pete Hegseth hadügyminiszter közölte, négy „narkoterroristát” öltek meg
Pete Hegseth hadügyminiszter közölte, négy „narkoterroristát” öltek meg
(Fotó: AFP)

„Hírszerzésünk kétségtelenül megerősítette, hogy ez a hajó kábítószerrel kereskedett, a fedélzeten tartózkodó emberek narkoterroristák voltak, és egy ismert kábítószer-kereskedelmi tranzitútvonalon működtek” – jelentette ki a miniszter, írja a The New York Post. 

A pénteki legalább az ötödik csapás szeptember 2. óta, amely a Trump-adminisztráció által ellenséges harcosként nyilvántartott drogkartelleket célozza meg. Donald Trump elnök közösségi oldalán azt írta:

Egy 25-50 ezer ember megölésére elegendő kábítószerrel megrakott hajót ma kora reggel megállítottak Venezuela partjainál, hogy ne lépjen be amerikai területre.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok hadban áll a Fehér Ház által terrorista szervezetek közé sorolt kábítószerkartellekkel. A kongresszus nemzetbiztonsági bizottságaihoz eljuttatott titkos tájékoztató szerint Trump a hadügyminisztériumnak adott parancsot, hogy a háborús jogszabályokra hivatkozva lépjen fel a kartellek ellen. Az indoklás szerint a drogkartellek folyamatos, fegyveres fenyegetést jelentenek az USA-ra, mivel illegális működésük évente több tízezer amerikai életét követeli, és határokon átnyúló támadásokat hajtanak végre a nyugati féltekén.

Borítókép: A narkoterroristák hajója (Forrás: Képernyőfelvétel)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

