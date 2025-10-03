Trump új jogi keretet teremt a drogkartellek elleni fellépéshez

A kongresszus nemzetbiztonsági bizottságaihoz eljuttatott titkos tájékoztató szerint Trump a védelmi minisztériumnak adott parancsot, hogy a háborús jogszabályokra hivatkozva lépjen fel a kartellek ellen. Az indoklás szerint a drogkartellek folyamatos, fegyveres fenyegetést jelentenek az USA-ra, mivel illegális működésük évente több tízezer amerikai életét követeli, és határokon átnyúló támadásokat hajtanak végre a nyugati féltekén – írja az Associated Press beszámolója alapján az Origo.

Trump a védelmi minisztériumnak adott parancsot, hogy a háborús jogszabályokra hivatkozva lépjen fel a kartellek ellen Fotó: AFP

Trump elnök a drogkartelleket terrorista szervezeteknek minősítve kijelentette, hogy az Egyesült Államok háborúban áll velük, így katonai erő bevetését is indokoltnak tartja.

Ez a lépés új szakaszt nyithat az „America First” politikában.