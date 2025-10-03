TrumpWashingtonKarib-tengerEgyesült Államokterroristadrogkartell

Trump új jogi keretet teremt a drogkartellek elleni fellépéshez

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok hadban áll a Fehér Ház által terrorista szervezetek közé sorolt kábítószerkartellekkel. Ez a besorolás jogi keretet teremtett a múlt hónapban a Karib-tengeren végrehajtott három katonai akcióhoz, amelyek során összesen 17 ember vesztette életét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 13:27
Trump utasította a védelmi tárcát: a háborúk szabályai szerint lépjen fel a kartellek ellen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kongresszus nemzetbiztonsági bizottságaihoz eljuttatott titkos tájékoztató szerint Trump a védelmi minisztériumnak adott parancsot, hogy a háborús jogszabályokra hivatkozva lépjen fel a kartellek ellen. Az indoklás szerint a drogkartellek folyamatos, fegyveres fenyegetést jelentenek az USA-ra, mivel illegális működésük évente több tízezer amerikai életét követeli, és határokon átnyúló támadásokat hajtanak végre a nyugati féltekén – írja az Associated Press beszámolója alapján az Origo.

Trump a Védelmi Minisztériumnak adott parancsot, hogy a háborús jogszabályokra hivatkozva lépjen fel a kartellek ellen
Trump a védelmi minisztériumnak adott parancsot, hogy a háborús jogszabályokra hivatkozva lépjen fel a kartellek ellen Fotó: AFP

Trump elnök a drogkartelleket terrorista szervezeteknek minősítve kijelentette, hogy az Egyesült Államok háborúban áll velük, így katonai erő bevetését is indokoltnak tartja. 

Ez a lépés új szakaszt nyithat az „America First” politikában. 

A Trump-kormány nem hozta nyilvánosságra, mely drogkartelleket minősítette terrorista szervezetnek, ami több törvényhozó körében elégedetlenséget váltott ki. 

Az Egyesült Államok most egy kritikus pontra jutott, ahol mások védelme érdekében erőszakot kell alkalmaznunk ezeknek a kijelölt terrorista szervezeteknek a folyamatos támadásai ellen

– áll a memorandumban.

A Karib-tengeren végrehajtott katonai akciók és a haditengerészet megerősített jelenléte azt mutatja, hogy Washington a kábítószer-ellenes harcot immár háborús keretben folytatja. A döntést az indokolta, hogy a csoportok kockázatot jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, külpolitikai és gazdasági érdekeire.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu