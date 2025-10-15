Elrajtolhat a Gubacsi híd felújítása – vajon ki a tender nyertese?

Hosszú évek előkészítése után a Gubacsi vasúti híd felújításának ügye lassan célegyenesbe ér. Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban többször elmondta, hogy sokat dolgozik a Gubacsi híd felújításán, szerinte szükség van Budapesten gyalogoshídra, gyalogos–kerékpáros hídra, egy újabb közforgalmi hídra és az összes létező híd teljes felújítására: vagyis a dél-pesti, illetve a Csepelt érintő hídstruktúrát is fel kell újítani.
A kormány döntött a forrásokról
A 2025. október 14-i Magyar Közlönyben megjelent 1366/2025. (X. 14.) kormányhatározat értelmében a kormányzat forrást biztosít az új híd megépítésére, és felhatalmazta az építési és közlekedési minisztert a támogatási, illetve kivitelezési szerződések előkészítésére. A jelenlegi Gubacsi híd – amely Csepelt köti össze Pesterzsébettel – már évek óta kritikus állapotban van. 2020-ban a MÁV kénytelen volt sebesség és terhelési korlátot is bevezetni, miután a szerkezet elhasználódása elérte a biztonsági határértéket. A felújítás terve 2022-ben már napirenden volt, akkor forráshiány miatt elhalasztották a megvalósítást. Az Építési és Közlekedési Minisztérium idén áprilisban közbeszerzést írt ki, az eljárás jelenleg bírálat alatt van, de valószínűleg hamarosan döntés születik, ha a kormány a szükséges hazai társfinanszírozást rendelkezésre bocsátja. A projekt az Európai hálózatfinanszírozási eszköz (CEF2) támogatási keretében valósul meg, így az állami hozzájárulás nélkülözhetetlen az uniós források lehívásához.
Mennyibe fog kerülni a Gubacsi híd?
A közlöny alapján az elrendelt forrás jogcíme: a Gubacsi vasúti híd és a kapcsolódó létesítményének átépítésére irányuló fejlesztés legfőbb célja a Csepeli Szabadkikötő megbízható, biztonságos és fenntartható vasúti kiszolgálása, a Gubacsi vasúti híd és a Csepeli Szabadkikötő vasúti kapcsolatának fejlesztésével. Az új hídszerkezet magasabb sebességű közlekedést és emelt tengelyterhelést tesz lehetővé. A projekthez a két forrás összege:
- Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz terhére biztosított támogatás: 25 137 305 000 forint.
- Hazai költségvetési támogatás: 12 420 786 000 forint.
Mindez azt jelenti, hogy a Gubacsi híd többévnyi tervezés és halasztás után végre a megvalósítás küszöbére ért – a kormányzati döntés a beruházás tényleges startját készíti elő. Emellett döntöttek két további projekt finanszírozásáról is:
- a soproni vasútállomás felújítása, kapacitásának bővítése, erre kétmilliárd forint hazai forrás és európai forrásból 11,7 milliárd forint áll majd rendelkezésre,
- egy közlekedési adatok megosztására szolgáló portál 91 millió forint hazai és 59 millió forint európai forrás felhasználásával.
Mennyi ment eddig hídépítésre?
Ahogy a Világgazdaság korábban összefoglalta: elmúlt 15 évben nyolc híd épült, illetve újult meg a Dunán és a Tiszán, összességében 250 milliárd forint értékben. Ezek közül a legjelentősebb volt Komáromnál az új monostori Duna-híd, illetve a Kalocsát és Paksot összekötő Tomori Pál Duna-híd. A Tiszán az M43-as és M44-es autópályákkal együtt épültek meg a legnagyobb hidak, így a Móra Ferenc Tisza-híd és a Tiszaugi Tisza-híd. Ezeken túl mintegy 24 milliárd forint értékben épültek kisebb-nagyobb hidak, például az Ipoly, a Kőrös és a Zala folyók felett. Az előző ciklusban építettek egyet Kalocsánál, most pedig Mohácsnál zajlik egy híd építése.