Elrajtolhat a Gubacsi híd felújítása – vajon ki a tender nyertese?

Hosszú évek előkészítése után a Gubacsi vasúti híd felújításának ügye lassan célegyenesbe ér. Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban többször elmondta, hogy sokat dolgozik a Gubacsi híd felújításán, szerinte szükség van Budapesten gyalogoshídra, gyalogos–kerékpáros hídra, egy újabb közforgalmi hídra és az összes létező híd teljes felújítására: vagyis a dél-pesti, illetve a Csepelt érintő hídstruktúrát is fel kell újítani.

A Gubacsi híd felújítására a kormány forrásokat rendelt. Fotó: MTVA/Róka László

A kormány döntött a forrásokról

A 2025. október 14-i Magyar Közlönyben megjelent 1366/2025. (X. 14.) kormányhatározat értelmében a kormányzat forrást biztosít az új híd megépítésére, és felhatalmazta az építési és közlekedési minisztert a támogatási, illetve kivitelezési szerződések előkészítésére. A jelenlegi Gubacsi híd – amely Csepelt köti össze Pesterzsébettel – már évek óta kritikus állapotban van. 2020-ban a MÁV kénytelen volt sebesség és terhelési korlátot is bevezetni, miután a szerkezet elhasználódása elérte a biztonsági határértéket. A felújítás terve 2022-ben már napirenden volt, akkor forráshiány miatt elhalasztották a megvalósítást. Az Építési és Közlekedési Minisztérium idén áprilisban közbeszerzést írt ki, az eljárás jelenleg bírálat alatt van, de valószínűleg hamarosan döntés születik, ha a kormány a szükséges hazai társfinanszírozást rendelkezésre bocsátja. A projekt az Európai hálózatfinanszírozási eszköz (CEF2) támogatási keretében valósul meg, így az állami hozzájárulás nélkülözhetetlen az uniós források lehívásához.



Mennyibe fog kerülni a Gubacsi híd?

A közlöny alapján az elrendelt forrás jogcíme: a Gubacsi vasúti híd és a kapcsolódó létesítményének átépítésére irányuló fejlesztés legfőbb célja a Csepeli Szabadkikötő megbízható, biztonságos és fenntartható vasúti kiszolgálása, a Gubacsi vasúti híd és a Csepeli Szabadkikötő vasúti kapcsolatának fejlesztésével. Az új hídszerkezet magasabb sebességű közlekedést és emelt tengelyterhelést tesz lehetővé. A projekthez a két forrás összege:

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz terhére biztosított támogatás: 25 137 305 000 forint.

Hazai költségvetési támogatás: 12 420 786 000 forint.

Mindez azt jelenti, hogy a Gubacsi híd többévnyi tervezés és halasztás után végre a megvalósítás küszöbére ért – a kormányzati döntés a beruházás tényleges startját készíti elő. Emellett döntöttek két további projekt finanszírozásáról is:

a soproni vasútállomás felújítása, kapacitásának bővítése, erre kétmilliárd forint hazai forrás és európai forrásból 11,7 milliárd forint áll majd rendelkezésre,

egy közlekedési adatok megosztására szolgáló portál 91 millió forint hazai és 59 millió forint európai forrás felhasználásával.



Mennyi ment eddig hídépítésre?

Ahogy a Világgazdaság korábban összefoglalta: elmúlt 15 évben nyolc híd épült, illetve újult meg a Dunán és a Tiszán, összességében 250 milliárd forint értékben. Ezek közül a legjelentősebb volt Komáromnál az új monostori Duna-híd, illetve a Kalocsát és Paksot összekötő Tomori Pál Duna-híd. A Tiszán az M43-as és M44-es autópályákkal együtt épültek meg a legnagyobb hidak, így a Móra Ferenc Tisza-híd és a Tiszaugi Tisza-híd. Ezeken túl mintegy 24 milliárd forint értékben épültek kisebb-nagyobb hidak, például az Ipoly, a Kőrös és a Zala folyók felett. Az előző ciklusban építettek egyet Kalocsánál, most pedig Mohácsnál zajlik egy híd építése.