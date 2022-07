Végleg kivonul Oroszországból a Lego játékgyártó óriásvállalat

A Lego dán játékgyártó óriáscég bejelentette, határozatlan időre leállítja tevékenységét Oroszországban a folyamatosan fennálló jelentős zavarok miatt – ez lényegében azt jelenti, hogy társaság véglegesen kivonul az orosz piacról. A Lego, több más nyugati vállalattal együtt, még márciusban, Moszkva ukrajnai inváziója után leállította termékei Oroszországba irányuló szállítását, de üzletei nyitva maradtak. A dán cég most közölte, hogy felmondja az Inventive Retail Grouppal kötött partnerséget, amely 81 boltot üzemeltet a Lego nevében.

Mindazonáltal a társaság nem említette kivonulása okaként az Ukrajna elleni támadást. Számos, Oroszországot elítélő céggel ellentétben úgy döntött, hogy nem kommentálja közvetlenül az ország tetteit.

Márciusban is mindössze ennyit kommunikáltak: „Gondolatunk az ukrajnai háború miatt szenvedő gyerekeknél és családoknál jár.”

Politikai óvatosság

A Lego politikai óvatossága egyébként néhány évvel ezelőtt globális felzúdulást váltott ki, amikor kiderült, hogy nem hajlandó teljesíteni egy kínai „legószobrászművész”, Aj Vejvej építőelemekre vonatkozó, nagy tömegű rendelését. Aj a Lego segítségével készített portrékat olyan ellenzéki figurákról, akiket börtönbe zártak vagy száműztek, mint például Nelson Mandela. A művész az Egyesült Államokban és Ausztráliában tervezett kiállítást. Állítása szerint azonban a Lego azt mondta a melbourne-i múzeumnak, hogy az építőkockákat nem engedélyezik olyan művészeti tárgyak létrehozására felhasználni, amelyek politikai, vallási, rasszista, obszcén vagy rágalmazó kijelentést tartalmaznak.

A döntést széles körben elítélték, így a Lego kénytelen volt megváltoztatni a hozzáállását.

Most a vállalat szóvivője elmondta: – Amikor a Lego Group leállította az oroszországi szállítást március elején, beszüntettünk minden kereskedelmi tevékenységet, és szinte minden alkalmazottunkat hosszú szabadságra küldtük − fogalmazott. A játékgyártó azt is tudatta, hogy leépíti moszkvai székhelyű csapatának nagy részét, de hetven alkalmazottat pénzügyi csomagokkal támogat új munkahelyek keresésében.

Sokan kivonultak

Egyes vállalatoknak, amelyek korábban oroszországi franchise partnereken keresztül értékesítették termékeiket, meg kellett szüntetniük a partnerségeket az üzemeltetőkkel. A McDonald’s májusban bejelentette, hogy bezárja oroszországi telephelyét és éttermeit; ezeket később eladták egy helyi cégnek, amely ezeket, a kínálat meghagyása mellett, átkeresztelte „Finom, és ennyi” névre.

Az utódláncról szóló friss jelentések azonban arról szólnak, hogy nyersanyag-ellátási nehézségeik támadtak: elapadt az előírt minőségű burgonya utánpótlása, így veszélybe került a sültkrumpli sütése.

Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai inváziója nyomán egyre több nyugati cég dönt úgy, hogy teljesen kivonul az országból, pedig kezdetben csak felfüggesztették üzleti tevékenységüket. A Nike amerikai sportruházati óriás és a Starbucks kávézólánc mára teljesen kivonult az orosz piacról, miután márciusban felfüggesztették a kereskedést. A Renault autógyártó is eladta az országban működő üzletét. A francia vállalat közölte, hogy az Avtovaz helyi gépjárműgyár 68 százalékos részesedését egy orosz tudományos intézetnek adják el, míg a Renault Russia anyacég részvényeit Moszkva városa kapja meg. A hálózatépítő óriás, a Cisco is bejelentette, hogy megkezdi tevékenységének teljes leállítását Oroszországban és Belaruszban. Más jól ismert cégek, mint például a L’Oréal és a rivális Estée Lauder is azt mondták, bezárják üzleteiket és leállítják az online értékesítést, de nem jelentették be, hogy véglegesen kivonulnak.

Oroszország tavaly globálisan az ötödik legnagyobb kiskereskedelmi piacnak számított, a forgalom a BBC brit közszolgálati televízió online híroldala szerint elérte a 337,2 milliárd fontot

– így nem csoda, ha betelepült külföldi társaságok némelyike vonakodott vagy még mindig vonakodik az ország elhagyásától.

Borítókép: Lego-üzlet egy moszkvai plázában (Fotó: Shutterstock/Anastasia MiPhoto)