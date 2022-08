Afganisztánban rendszerszintűen üldözik a keresztényeket

Az Afganisztánban élő keresztényeknek rutinszerű üldöztetéssel és kínzással kell szembenézniük mind az ország vezetése, mind pedig saját közösségük, barátaik és családtagjaik részéről − számolt be a Fox News humanitárius szervezetek és megfigyelők beszámolójára hivatkozva. A Voice of Martyrs (VOM) üldözött keresztényeket segítő nem kormányzati szervezet évente közzétett jelentésében „korlátozott” minősítéssel illette a közép-ázsiai országot a folyamatos, hívőket érő atrocitások miatt.

A radikális iszlám és az erőszakos törzsek politikai tevékenysége miatt Afganisztán veszélyes hellyé vált a hitüket gyakorolni vágyó keresztények számára

− írták. Afganisztánban a keresztények nem imádkozhatnak szabadon, nincsenek templomaik, otthonukban vagy kisebb, eldugott épületekben tudják gyakorolni vallásukat. Különösen veszélyes azok helyzete, akik a nyugati országok által támogatott kormányzat vezetése idején váltak muszlimból kereszténnyé, ugyanis nem ritka az olyan eset, amikor saját családtagjaik, ismerőseik ölik meg őket, még mielőtt bármilyen jogi procedúra megkezdődne ügyükben − folytatta a jelentés.

Egyébként ez utóbbival sem lenne jobb a helyzetük: habár néhányukat börtönre ítélték vallásuk miatt, inkább a halálbüntetés a jellemző gyakorlat esetükben.

Mivel Afganisztánban a könyvesboltok, üzletek polcain nem lehet Bibliát vásárolni, a Szentírás beszerzése is nagyon nehéz és veszélyes feladat. A könyvhöz hozzájutni kizárólag földalatti, illegális hálózatokon keresztül van lehetőség, emellett azonban digitális formában ennél könnyebben hozzáférhetnek a hívők. Az online verzió birtoklása emellett biztonságosabb is, ugyanis kisebb az esélye, hogy így bukjanak le a vallásukat titokban gyakorló keresztények. A VOM ebben is támogatni próbálja az afganisztáni üldözötteket, Bibliákat, televíziós és rádiós adások sugárzását, lelki és gyakorlati segítségnyújtást biztosítanak nekik, különös tekintettel a nőkre és a kivégzett keresztények özvegyeire.

A közel negyvenmillió lakosú országban az International Christian Concern (ICC) washingtoni nem kormányzati szervezet becslése szerint körülbelül tizenkétezer keresztény él, ez a szám − az előzetes várakozásokkal, valamint az első híradásokkal ellentétben − nem változott sokat a nyugati szövetségesek kivonulását és a tálib hatalomátvételt követően. Mivel üldözött kisebbségről van szó, az afganisztáni keresztények az országba juttatott humanitárius segélyekből is nagyon keveset kapnak, ezért köreikben a szegénység és éhezés is nagyobb arányban tapasztalható. Emellett pedig az országból sem tudnak elmenekülni rossz anyagi körülményeik miatt.

A legtöbb keresztény nem Afganisztánban képzeli el a jövőjét, azonban az elvándorlás lehetősége csak egy nagyon szűk réteg privilégiuma

− áll az ICC jelentésében. A szervezet szerint az idősek, özvegyek, valamint a még hajadon nők azok, akik a legveszélyeztetettebb kategóriába tartoznak, nekik szinte lehetetlen lenne elhagyniuk az országot.

Afganisztán lakosságának több mint kilencvennyolc százaléka muszlim, ezen belül is elsöprő többségben vannak a szunniták, akik a társadalom körülbelül nyolcvan százalékát teszik ki, míg a síiták aránya tizenöt és húsz százalék közé tehető. Az amerikai és nyugati csapatok bevonulásával és a tálib vezetés elmozdításával az elmúlt két évtizedben a nagyobb városokban sokat javult a vallásszabadság, azonban a kisebb településeken még ez idő alatt is üldöztetésnek voltak kitéve a nem muszlim hívők.

Borítókép: Tálib fegyveresek ünneplik a hatalomátvételük első évfordulóját a kabuli amerikai nagykövetség előtt 2022. augusztus 15-én. Afganisztánban 2021. augusztus 15-én kerültek hatalomra a radikális iszlamista tálib lázadók és vették át a hatalmat a Nyugat által támogatott kormánytól (Fotó: MTI/AP/Ebrahim Noroozi)