Gázválság: bezáráson és a nyitvatartási idő drasztikus csökkentésén gondolkodnak a német áruházak

Feszülten várják az őszi, de leginkább a téli időszakot a német gazdaság szereplői. A kertészeti központok és a barkácsáruházak egy jelentős része már most azt tervezi, hogy miként csökkentse az energiaárak miatt brutálisan megnövekedett költségeket. Sokan azt tervezik, hogy a téli időszakban korlátozzák a nyitvatartási időt, máshol azonban még az is felmerül, hogy egy időre bezárják az üzleteket. Ezekben a hónapokban eddig is kevesebb árut adtak el, most azonban a megnövekedett kiadások már túlságosan is meghaladnák a bevételeket.

Nem csak a kertészeti központoknak és a barkácsáruházaknak fog fájni a hideg időszak. Az élelmiszeripar, a vegyipar, az üveg- és kerámiaipar és a fémipar is rengeteg energiát használ, az egekbe szökő energiaárak miatt eddig is nehéz helyzetben voltak, a további várható drágulás miatt azonban várhatóan szenvedni fognak ezek az ágazatok. Nem sokkal a gázilleték kihirdetése előtt az iparvállalatok 16 százaléka jelentette be, hogy a magasabb energiaárak miatt csökkentenie kell üzleti tevékenységét vagy részben fel kell hagynia németországi termelésével – jelentette ki a sajtónak Peter Adrian, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetségének elnöke.