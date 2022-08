Nancy Pelosi mellett amerikai hadgyakorlat is borzolja Pekingben a kedélyeket

Több ezer amerikai és indonéziai katona részvételével kezdődött meg hétfőn a „Super Garuda Shield” fedőnevű hadgyakorlat az Indonéziához tartozó Nyugat-Szumátra szigetén, illetve a Szingapúr és Malajzia közelében elszórtan fekvő – szintén indonéz fennhatóságú – Riau-szigetek területén. A hadgyakorlatot egyébként 2009 óta minden évben megrendezik, egyebek mellett Ausztrália és Szingapúr részvételével, idén először pedig Japán is csatlakozik. Washington szerint a gyakorlat célja „a regionális együttműködés előmozdítása a szabad és nyitott” ázsiai–csendes-óceáni térség támogatása érdekében, és bár a hivatalos közlemények szerint a kéthetes katonai műveletek nem irányulnak egyetlen ország ellen sem, az Egyesült Államok mégis fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az augusztus 14-ig tartó gyakorlat a korábbiaknál „lényegesen nagyobb léptékű és kiterjedésű lesz”.

Elemzők szerint a szokatlanul nagy erődemonstráció hátterében a Kínával szembeni feszültségek fokozódása, illetve Pekingnek a csendes-óceáni térségben való egyre határozottabb fellépése állhat.

Ugyan az indonéz külpolitika továbbra is igyekszik semleges maradni az egyre inkább egymásnak feszülő nagyhatalmi érdekellentétek hálójában, szakértők szerint egyértelmű jelei vannak annak, hogy Jakarta egyre inkább az Egyesült Államok és a Nyugat felé húz; ezt bizonyítja, hogy az Asia Times című portál szerint a gyakorlatok során kétéltű járművekkel partraszállást is szimulálnak majd a Natuna-szigeteken, nem messze attól a helytől, ahol 2020-ban a kínai parti őrség és kínai kutatóhajók megsértették a délkelet-ázsiai szigetország kizárólagos gazdasági övezetét. Egy neve elhallgatását kérő katonai forrás a lapnak egyfajta „lakmusztesztként” jellemezte a gyakorlatot, amely a Garuda Shield állandó kiterjesztéséhez vezethet. Elemzők szerint a többnemzetiségű Garuda Shield – amelyen megfigyelőként Kanada, az Egyesült Királyság, Franciaország, Dél-Korea és Pápua Új-Guinea is részt vesz – minden bizonnyal felkelti Peking haragját, és megnehezíti Jakartának a két egymással versengő szuperhatalom közötti egyensúly megteremtésére irányuló erőfeszítéseit.

A mostani hadgyakorlat ráadásul különösen feszült helyzetben borzolja tovább a kedélyeket Pekingben, rég nem látott feszültség lobbant lángra ugyanis az Egyesült Államok és Kína között Nancy Pelosi demokrata házelnök Tajvanra tervezett látogatása miatt. A képviselőházi elnök hivatalos programjában ugyan nem szerepel tajvani látogatás, körútja végén a szigetországba érkezett.

Nancy Pelosi amerikai képviselőházi elnök tajvani látogatása súlyosan fenyegeti a békét és a stabilitást a Tajvani-szorosban, valamint árt a kínai-amerikai kapcsolatoknak

– írta keddi közleményében a pekingi külügyminisztérium. A kínai védelmi minisztérium tudatta, hogy a hadsereget a legmagasabb készültségi szintre helyezték, illetve azzal fenyegetett, hogy célzott hadműveleteket hajt végre Tajvan ellen az amerikai politikus látogatása miatt.

Ezzel párhuzamosan a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg keleti régióért felelős parancsnoksága közölte, hogy különböző haderőnemek részvételével indít hadgyakorlatot Tajvantól északra, délnyugatra és északkeletre helyi idő szerint kedden éjszaka. A tájékoztatás szerint a légierő és a haditengerészet bevonásával zajló manőveren éles lövéseket fognak leadni a tajvani szorosban, és hagyományos rakétákkal tartanak tesztindításokat a Kína által saját területének vallott szigettől keletre.

Állítólag kínai Szu-35-ös vadászbombázók is a levegőbe emelkedtek érkezésekor. A kínai hadsereg bejelentette, hogy a térségben szerdától háromnapos, éleslövészettel egybekötött hadgyakorlatot tart, és kitilt minden polgári közlekedést. Ezen kívül válaszlépésként tiltólistára helyezték a kereskedést a kekszekkel és más süteményekkel, ami apróságnak tűnhet, de 660 millió dolláros üzletet jelent.

A feszültséget az is jól érzékelteti, hogy John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács stratégiai kommunikációs koordinátora hétfőn a Fehér Házban arra figyelmeztetett:

Tajvannak elhúzódó kínai katonai provokációira kell készülnie Pelosi látogatását követően.

A szigetország mindenesetre már légvédelmi készültségben van, a lakosság számára pedig országszerte óvóhelyeket jelöltek ki. További aggodalomra ad okot, hogy a TASZSZ orosz állami hírügynökség kínai forrásokra hivatkozva azt írta, a Liaoning és Shandong nevezetű kínai repülőgép-hordozók már elhagyták Qingdao és Sanya kikötőit, noha az egyelőre nem világos, hova tartanak.

Borítókép: Augusztus 1-jén megkezdődött a Garuda Shield fedőnevű hadgyakorlat Nyugat-Szumátrán (Forrás: Twitter)