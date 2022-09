Abe Sindzó állami temetése miatt vitáznak

Joggal kap-e állami temetést Abe Sindzó? – ez a kérdés osztja meg a japán politikát és társadalmat az utóbbi hetekben. A volt japán miniszterelnököt még július 8-án gyilkolták meg egy kampányrendezvényen, ám végső búcsút csak szeptember 27-én vesznek majd tőle Tokióban. A szertartásra a világ 190 országából több mint 6400 embert várnak, köztük Kamala Harris amerikai alelnököt, Narendra Modi indiai, továbbá Anthony Albanese ausztrál kormányfőket.

Nem mindenki ért azonban egyet azzal, hogy Abe Sindzónak jár az állami temetés. A The Japan Times angol nyelvű japán lap emlékeztetett rá, hogy a II. világháború óta az 1967-ben elhunyt Josida Sigeru egykori miniszterelnök volt az egyetlen politikus, akitől ilyen szertartással búcsúztak. Hagyományosan a tisztségviselők temetését legfeljebb a pártjuk szervezi, az állami búcsúztatás inkább a császári család tagjainak kiváltsága. Az ellenzéki pártok azt is kifogásolják, hogy a döntésnek semmilyen jogi alapja nincs, egyetlen törvény sem nyújt erre felhatalmazást. Felemlegették, hogy még Szató Eiszaku volt kormányfőt sem tisztelték meg ezzel, pedig őt Nobel-békedíjjal is jutalmazták érdemeiért. Másoknak egyszerűen azzal van gondja, hogy a gazdasági problémák közepette az adófizetők pénzéből rendezik a szertartást.

Márpedig a költségek 1,66 milliárd jenre (4,7 milliárd forintra) rúgnak, melyet a vészhelyzetekre fenntartott alapból különítettek el.

A határozat ellen több jogi keresetet benyújtottak, az ellenzék pedig bejelentette, hogy bojkottálni fogják a temetést. Tokióban a kormányfő rezidenciája előtt tüntetést szerveztek, de internetes tiltakozó petíciót is indítottak, amely tegnap lapzártánkkor már több mint négyszázezer aláírásnál járt. A legfrissebb felmérésekből úgy tűnik, a közvélemény is az állami temetés ellen van: a megkérdezettek 56 százaléka nem helyeselte.

Kisida Fumido jelenlegi kormányfő viszont négy fő érvvel vette védelmébe döntésüket. Először is azzal, hogy Abe Sindzó volt a leghosszabb ideig szolgáló miniszterelnök a II. világháború óta. Másrészt azzal, hogy óriási érdemei vannak a diplomáciában, köztük az amerikai–japán kapcsolatok építésében, és sokat tett a 2011-es földrengés utáni helyreállításért is. Harmadszor úgy vélte, hogy ezzel meg kell tisztelniük a nemzetközi közösséget, akik a világ minden részéről érkeznek, hogy leróják a kegyeletüket. Végül rámutatott, hogy a volt miniszterelnököt egy kampányrendezvényen ölték meg, ezzel pedig a demokrácia alapjait vették célba.

Rendőr kíséri Jamagami Tecuját, Abe Sindzó volt japán kormányfő merénylőjét. Fotó: Jokojama Dzsuntaro

Abe Sindzó gyilkosát, a 41 esztendős egykori tengerészgyalogost, Jamagami Tecuját egyébként Oszakában tartják fogva. A büntetőjogi eljárást egyelőre felfüggesztették ellene, most azt vizsgálják, hogy beszámítható állapotban van-e. A The Japan Times forrásai szerint már több mint egymillió jen értékű adomány – készpénz, ruhák, könyvek – érkeztek hozzá, és online petíció is indult, amely azt követeli, hogy mérsékeljék majd büntetését. Támogatói szerint a férfi maga is áldozat, ezért segítenek rajta.

Borítókép: A meggyilkolt Abe Sindzó korábbi japán miniszterelnök koporsóját szállító halottaskocsi (b) elhagyja a tokiói Zodzsodzsi buddhista templomot a gyászszertartás végén 2022. július 12-én. (Fotó: MTI/AP/Hiro Komae)