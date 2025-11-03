Újra felbukkantak a Wagner-csapatok?

A Wagner-csoport két éve fellázadt

A Jevgenyij Prigozsin néhai oligarcha által vezetett Wagner-csoport Ukrajnában a legkeményebb harcokban vett részt, mielőtt 2023 júniusában rövid ideig tartó lázadást indított volna Moszkva ellen. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Jevgenyij Prigozsin erős kijelentést tett:

Meg kell állítani az ország katonai vezetését!

A Wagner-csoport vezére ezután megindult csapataival Moszkva irányába, és azt üzente „bárki, aki ellenáll nekik, arra fenyegetésként tekintenek, és azonnal eltörlik az útjukból”.