Az észt hatóságok november 2-án arról számoltak be, hogy a Narva folyón egy orosz őrhajót láttak, amelynek árbócán a Wagner orosz zsoldoscsoport zászlaja lengett. Észtország szerint a jelkép újbóli megjelenése arra utalhat, hogy Oroszország „vasrendszere” repedezik a lassan négy éve tartó orosz–ukrán háború és a nyugati nyomás következtében – írja a The Kyiv Independent.
Újra felbukkantak a Wagner-csapatok?
Az észt hatóságok arról számoltak be, hogy a Narva folyón, az orosz határnál egy őrhajón a Wagner-csoport zászlaját észlelték. Tallinn szerint ez a jelkép arra utalhat, hogy Moszkva hatalmi struktúrája meggyengült a háború és a nyugati szankciók nyomása alatt. A Wagner-csoport kapcsán találgatások kezdődtek.
A Wagner-csoport két éve fellázadt
A Jevgenyij Prigozsin néhai oligarcha által vezetett Wagner-csoport Ukrajnában a legkeményebb harcokban vett részt, mielőtt 2023 júniusában rövid ideig tartó lázadást indított volna Moszkva ellen. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Jevgenyij Prigozsin erős kijelentést tett:
Meg kell állítani az ország katonai vezetését!
A Wagner-csoport vezére ezután megindult csapataival Moszkva irányába, és azt üzente „bárki, aki ellenáll nekik, arra fenyegetésként tekintenek, és azonnal eltörlik az útjukból”.
Prigozsin két hónappal később meghalt egy rejtélyes repülőgép-szerencsétlenségben.
Az észt külügy is megszólalt
Csak találgathatunk, vajon Prigozsin öröksége még mindig él-e Oroszországban és a Wagner-csoport ismét Moszkva elfoglalására készül, vagy ezúttal Szentpétervárra vetettek szemet?
– áll Észtország külügyminisztériumának közleményében.
Fokozódó feszültség
A Narva folyó Oroszország és Észtország határának része, utóbbi a NATO és az Európai Unió tagja, és az ukrajnai háború kitörése óta következetesen támogatja Kijevet. Észtország fővárosa, Tallinn az elmúlt hetekben több orosz provokációról is beszámolt, miközben fokozódik a feszültség a NATO és Oroszország között.
Szeptember 19-én három orosz MiG–31-es vadászgép megsértette Észtország légterét, néhány héttel azután, hogy Lengyelország több orosz drónt is lelőtt a saját területén belül. A múlt hónapban a szövetséges erők állítólag lelőttek egy azonosítatlan drónt egy dél-észtországi katonai bázis közelében, és fegyveres férfiak megjelenése az orosz határnál ideiglenes utazási korlátozásokat tett szükségessé a Saatse Boot térségében.
Borítókép: A Wagner-csoport zászlaja – illusztráció (Fotó: AFP)
