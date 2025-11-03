Radnai MárkTűzfalcsoportTarr ZoltánTisza Pártapplikáció

A Tisza Párt vezetői elszólták magukat a kétes tiszás mobilalkalmazásról

Tarr Zoltán és Radnai Márk a Tűzfalcsoporthoz eljutott felvétel alapján már tavaly szeptemberben a Tisza Világ applikációról beszéltek egy zárkörű eseményen. Radnai Márk akkor azt mondta, szerinte a rendszer egyedülálló lesz Európában. Nos, ez bejött, ha nem is egészen úgy, ahogy elképzelték.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 12:46
Tarr Zoltán és Radnai Márk alelnökök tavaly szeptemberben egy, a jelek szerint zártkörű eseményen beszéltek a Tisza Párt előtt álló kihívásokról. Az eseményen, amely egyben egy Tisza-sziget megalakulása is volt, több meglepő kijelentés hangzott el a két pártvezető részéről – írta meg a Tűzfalcsoport.

Radnai Márk és Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökei (Forrás: Tűzfalcsoport)

Tarr Zoltán a Tisza céljai, építkezése, közösségszervezése, képviseleti elvei kapcsán például egy homályos kijelentést tett arról, hogy „nem magunkat képviseljük, tehát az a célunk, hogy legyen információnk, megértésünk, és hogy ezt tudjuk, amennyire lehet és tőlünk telik, és ebben képezzük magunkat, képezzük egymást, képez bennünket az élet.”

Radnai Márk pedig a hálózatépítés részleteit taglalva kijelentette, hogy egy országos hálózat működéséhez össze akarják kapcsolni a szigetek kapcsolattartóit a tagokkal, de ez e-mailezéssel, postával és egyéb úton nem tud megtörténni.

Na, és akkor most elteszem a telefont…

– tett félreérthetetlen gesztust a Tisza Párt alelnöke, majd lehallgatástól tartva kitért egy IT-rendszer kiépítésének terveire, amelyben az emberek visszajelzéseit mérnék, értékelnék.

De ez egy olyan rendszer lesz, amely szerintem egyedülálló lesz Európában

– jelentette ki Radnai Márk.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) vezetője arról számolt be a közösségi oldalán, hogy korábban a testület megkereste a Tisza Világ applikáció kapcsán a Tisza Pártot. Ebben a szervezet kérdései arra vonatkoztak, hogy „kik, hol és miből fejlesztették a párt adatgyűjtő applikációját, ugyanis felmerült a gyanú, hogy külföldiek vehettek részt a létrehozásában, illetve hozzáférhettek magyar emberek adataihoz”.

Az SZH szeptember 11-i egyik bejegyzésében pedig rögzítette, hogy a Tisza Párt tevékenységét, ahogy az összes pártét, folyamatosan nyomon követi a hivatal, ugyanis ez törvényi kötelezettsége. A megkeresés oka, hogy Radnai Márk a Tisza mobilalkalmazásáról azt mondta: „Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta”.

Borítókép: Magyar Péter és követői (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


