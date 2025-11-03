autós híraukcióGeneral Motorsvillanyautókelektromos autók

Százezer dollárt adtak egy lepusztult, mókuslakta autóért – mi lehet az oka?

Valóságos licitháborút indított Amerikában egy elhagyatott és megrongált, de anno úttörő GM modell eladása.

2025. 11. 03. 12:40
Fotó: Peak Auto Auctions
Hagyján, hogy csupa kosz és leeresztettek a kerekei, illetve hátul a műanyag karosszéria egy darabjával együtt ki van tépve az emblémája, de a szélvédőjét és az első ajtó háromszög-ablakát is betörték a vandálok. Hiába volt letakarva a sérülés egy fekete zsákkal, beázott az utastér, ahol az üvegszilánkok mellett a rágcsálók által összehordott termésekkel is találkozni lehet. És ez még mindig a kisebbik baj: az autó eredeti hajtással valószínűleg sosem tehető menetképessé.

Fotó: Peak Auto Auctions

Vajon akkor ez a leharcolt járgány miért váltott ki óriási érdeklődést a Peak Auto Auctions online árverésén, és milyen okból ütötte le valaki 104 ezer dollárért, átszámítva közel 35 millió forintért? Nos, itt a világ első igazi modern kori villanyautója, a General Motors EV1 egyik példányáról van szó, ami a kaliforniai emissziós előírások miatt készült rekord áramvonalas karosszériával (cW 0,195), futurisztikus beltérrel és akkutól függően 113-225 kilométeres hatótávval. 

Fotó: Peak Auto Auctions

Utóbbi érték napjaink elektromos autóit ismerve megmosolyogtatónak tűnik, de a rövid gyártási periódus idején (1996–1999) kifejezetten előremutatónak tűnt, a világsajtó pedig lelkesen írt a Saturn néven piacra dobott GM EV1-ről. Valójában persze a piacra dobás költői túlzás: az összesen elkészített 1117 autóból egyet sem adott el a General Motors, csakis lízingelni lehetett, és a lehetőséggel olyan hírességek is éltek, mint például Tom Hanks és Mel Gibson. 

Fotó: Peak Auto Auctions

Amikor leállt a kisszériás gyártás, a GM elkezdte visszavenni a GM EV1-eseket, és 2002-ig majd’ mindegyiket megsemmisítette, hogy ne legyen alkatrészellátási kötelezettsége. Ez a döntés anno az autós szakmában óriási felháborodást váltott ki, ezért a gyártó néhány tucatnyi példányt (kiszerelt hajtással és akkuval mozgásképtelenné téve) múzeumoknak, illetve oktatási intézményeknek adományozott. Ilyen célt szolgálhatott eredetileg e mostoha sorsú példány is. 

Gyári fotón egy GM EV1 - tiszta repülő csészealj, kerekeken
(Fotó: General Motors)

Sokan ismerték fel a mostani aukción, hogy végre itt egy EV1, ami magántulajdonba kerülhet. Tény, hogy nem lesz könnyű például a szélvédő pótlása, de maga az autó amúgy hiánytalan, a belterét sem fosztották ki. Így várhatóan felújítás után egy privát gyűjteményt fog gazdagítani, és bár izgalmas lehetőség lenne idegen (például Tesla-féle) elektromos hajtással menetképessé tenni, minden bizonnyal statikusan őrzi majd egy fontos járműtörténeti korszak emlékét. 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

