Ezt nem akarja tudni, riasztó adatok láttak napvilágot az osztrák iskolákról

A 2018-as TALIS-felméréshez képest jóval több pedagógus érzi megterhelőnek a tanulók zavaró viselkedését is: ez az arány 36-ról 50 százalékra emelkedett. Azok közül, akik legfeljebb öt éve tanítanak, szinte kétharmadnyi tanár számára jelent komoly stresszt az osztályfegyelem biztosítása. A nemzetközi jelentés készítői ezért azt javasolják, hogy a pályakezdő pedagógusok nagyobb támogatást kapjanak a fegyelmezés kezelésében – írja az Exxpress.

A zaklatás továbbra is nagy gond, a zéró tolerancia ellenére is

Egy másik súlyos probléma a zaklatás: a tanárok 21 százaléka dolgozik olyan iskolában, ahol az igazgatók szerint legalább hetente előfordul megfélemlítés vagy zaklatás a gyerekek között. Ugyanekkora azoknak a diákoknak az aránya is, akiket hosszabb időn keresztül, rendszeresen online zaklattak osztálytársaik.

A felmérés szerint ez gyakrabban érinti a városi iskolákat, valamint azokat, ahol sok tanuló gyengén beszél németül vagy szociálisan hátrányos helyzetű családból származik.

A TALIS-felmérésben részt vevő osztrák tanárok szinte kivétel nélkül arról számoltak be, hogy intézményeik zéró toleranciát hirdetnek a zaklatással szemben. Ennek ellenére 39 százalékuk állította, hogy az iskolájukban mégis probléma a megfélemlítés.