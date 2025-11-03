Különösen a középiskolák érintettek: a viselkedésproblémás gyerekek aránya tovább nő. A TALIS 2024 adatai szerint a középiskolai tanárok 18 százaléka mondta, hogy diákjai több mint 30 százaléka viselkedészavaros. Az általános gimnáziumokban ez az arány hat százalék volt az osztrák jelentés szerint. Hat évvel ezelőtt még 14, illetve három százalékot mértek. Az órák megzavarása is gyakoribb, mint 2018-ban: ma már a tanárok 29 százaléka tekinti ezt mindennapos problémának (2018-ban ez 22 százalék volt) – számolt be az Origo.
Ezt nem akarja tudni, riasztó adatok láttak napvilágot az osztrák iskolákról
Egyre több osztrák iskola néz szembe súlyos gondokkal. Egy OECD-felmérés szerint ma már a tanárok kilenc százaléka olyan intézményben dolgozik, ahol rendszeresen előfordul vandalizmus vagy lopás — míg 2018-ban ez az arány még alig érte el a két százalékot. A vezetők beszámolói alapján a pedagógusok három százalékánál mindennapos az erőszak a diákok között, további két százalékuk pedig rendszeresen találkozik tanulók közötti alkohol- vagy droghasználattal. Az iskolák négy százalékában pedig már maguk a tanárok számolnak be arról, hogy gyakran éri őket sértegetés vagy megfélemlítés.
A 2018-as TALIS-felméréshez képest jóval több pedagógus érzi megterhelőnek a tanulók zavaró viselkedését is: ez az arány 36-ról 50 százalékra emelkedett. Azok közül, akik legfeljebb öt éve tanítanak, szinte kétharmadnyi tanár számára jelent komoly stresszt az osztályfegyelem biztosítása. A nemzetközi jelentés készítői ezért azt javasolják, hogy a pályakezdő pedagógusok nagyobb támogatást kapjanak a fegyelmezés kezelésében – írja az Exxpress.
A zaklatás továbbra is nagy gond, a zéró tolerancia ellenére is
Egy másik súlyos probléma a zaklatás: a tanárok 21 százaléka dolgozik olyan iskolában, ahol az igazgatók szerint legalább hetente előfordul megfélemlítés vagy zaklatás a gyerekek között. Ugyanekkora azoknak a diákoknak az aránya is, akiket hosszabb időn keresztül, rendszeresen online zaklattak osztálytársaik.
A felmérés szerint ez gyakrabban érinti a városi iskolákat, valamint azokat, ahol sok tanuló gyengén beszél németül vagy szociálisan hátrányos helyzetű családból származik.
A TALIS-felmérésben részt vevő osztrák tanárok szinte kivétel nélkül arról számoltak be, hogy intézményeik zéró toleranciát hirdetnek a zaklatással szemben. Ennek ellenére 39 százalékuk állította, hogy az iskolájukban mégis probléma a megfélemlítés.
A pedagógusok szerint ma már szinte minden intézményben van olyan szakember vagy kijelölt személy, akihez a diákok személyes gondjaikkal fordulhatnak. Több mint 90 százalék említette, hogy a gyerekek problémáik esetén a tanárokhoz mennek segítségért.
Borítókép: Diákok tanteremben – illusztráció (Fotó: AFP)
