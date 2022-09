Folytatódik az orosz visszavonulás

Az orosz erők teljesen kivonultak a luhanszki régióbeli Kreminna településről – közölte kedden Szerhij Hajdaj, a megye kormányzója egy tévéműsorban. A tisztségviselő ugyanakkor úgy tudja, hogy az ukrán csapatok még nem vonultak be a településre, mert a Donyeck megyei Liman körül súlyos harcok dúlnak.



Kreminnában harmadik napja leng az ukrán zászló az adminisztráció épületén. Ez azt jelzi, hogy az összes megszálló és a velük együttműködők mindannyian elmenekültek

– magyarázta Hajdaj.

Hozzátette: az oroszok gyakorlatilag Sztarobilszk várost is kiürítették, amely számukra afféle „átrakodó terület” volt eddig. Kifejtette, hogy az orosz erők Szvatove és Trojicke térségében próbálnak védelmi vonalat kialakítani, egyrészt azért, mert ez a terület közel van az orosz államhatárhoz, másrészt pedig innen vezet egy útvonal Luhanszk megyéből Liman felé. Megjegyezte:

kulcsfontosságú Luhanszk megye számára, hogy Limant felszabadítsák az ukrán erők.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója arról írt a Twitteren, hogy Ukrajnának légvédelmi rendszerekre van szüksége létfontosságú infrastruktúrájának védelme érdekében, és még több fegyverre megszállt területeinek felszabadításához, beleértve Donyecket és Luhanszkot. A tisztségviselő szerint Luhanszk vagy Donyeck felszabadításának dominóhatása lesz, lerombolja a az orosz frontot, és politikai destabilizációhoz vezet Oroszországban.

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter a Financial Times című bit lapnak kijelentette, hogy Kijev villámtámadása a vártnál sokkal jobban sikerült, de Ukrajnának meg kell védenie az általa visszafoglalt hatalmas területet egy esetleges orosz ellentámadástól. A tárcavezető figyelmeztetett arra, hogy az orosz erősítés ellentámadást indíthat Ukrajna szerteágazó utánpótlási vonalai ellen, és az ukrán egységeket az orosz csapatok bekeríthetik, ha túlságosan előrenyomulnak.

Reznyikov kifejtette azt is, hogy a déli Herszon megyében az ukrán ellentámadás azért halad lassabban, mint a harkivi régióban, mert az mezőgazdasági régió, és az oroszok védelmi lövészárokként használhatják az öntözőcsatornákat.

Közben a washingtoni hadtudományi intézet (ISW) elemzői legfrissebb jelentésükben műholdas felvételek alapján arról számoltak be, hogy az orosz erők elhagyták a Herszon városától mindössze 15 kilométerre lévő, műveleti szempontból jelentős Kiszelivka települést.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az RBK-Ukrajina hírportálnak nyilatkozva kijelentette, hogy Kijev nem zárja ki a tárgyalásokat Oroszországgal, de csak akkor hajlandó megállapodni Moszkvával, ha Ukrajna területi integritásának teljes helyreállításáról van szó. Szavai szerint a nemzetközi partnerek egyetértenek abban, hogy jelenleg semmi jel nem utal arra, hogy Oroszország készen állna ilyen tárgyalásokra, vagy hogy az ilyen tárgyalások feltételei már adottak lennének. A miniszter nem zárta ki, hogy Ukrajna területének egy részét katonai, egy részét pedig diplomáciai úton fogják visszaszerezni.

Oleh Szinyehubov Harkiv megyei kormányzó közben arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán a megyeszékhelyet nem érte támadás, viszont Lozove települést lőtték az orosz erők, és találat ért egy oktatási intézményt. Az elmúlt napban Harkivot és környékét, a csuhijivi és a kupjanszki járást is folyamatosan érték orosz támadások. A sürgősségi egészségügyi ellátó központ tájékoztatása szerint az elmúlt napban Harkivban egy civil halt meg, és hatan sérültek meg. A kupjanszki járásban ketten vesztették életüket, ezenkívül még hárman sérültek meg a megye különböző részeiben. Az Ukrajinszka Pravda hírportál a helyi kormányzók közléseiből készített összeállításában arról számolt be, hogy Donyeck megyében az elmúlt napon legalább hatan haltak meg, és 14-en sérültek meg a helyi lakosok közül.

Az ukrán erők stratégiai kommunikációs osztálya arról adott hírt, hogy Kupjanszknál megsemmisítették az első drónt, amelyet Irántól vásárolt Oroszország.

Az ukrán vezérkar összesítése szerint eddig már megközelítőleg 53 300 orosz katona halt meg Ukrajnában. A vezérkar napi jelentésében arról írt, hogy a felszabadított területeken naponta mintegy kétszáz, oroszok által elkövetett háborús bűncselekményt rögzítenek, ezenfelül tíz régióban több mint 70 ezer négyzetkilométer van aláaknázva, illetve fel nem robbant lövedékekkel teleszórva Ukrajnában.

Borítókép: Ukrán katonák harckocsin járőröznek a napokban felszabadított területek egyikén a kelet-ukrajnai Harkiv megyében 2022. szeptember 12-én. Oleh Szinyehubov Harkiv megyei kormányzó szerint az orosz megszállókat visszaszorító ukrán erők a frontvonal egyes szakaszain már elérték az orosz államhatárt (Fotó: MTI/AP/Kosztyantin Liberov)