Lapozó: Ma kezdődött a brüsszeli terrortámadások bírósági pere

Megkezdődött a 2016-os brüsszeli terrortámadások bírósági pere

Megkezdődött a 2016. március 22-i brüsszeli terrorcselekmények bírósági tárgyalása szeptember 12-én, reggel. A hétfői ülés célja, hogy a bíróság – valamennyi féllel egyeztetve – meghatározza a meghallgatandó tanúk listáját és a tanúvallomások sorrendjét. Ugyancsak a hétfői tárgyaláson vetődnek fel az eljárással kapcsolatos kifogások is. Vita tárgyát képezheti a tárgyalóterem egyik biztonsági intézkedése: a vádlottak számára felállított, golyóálló üvegből készített fülkék. „Ha a bíróság ketrecekbe kényszeríti a vádlottakat, mintha ugrásra kész vadállatok lennének, akkor a testület az ártatlanság védelmét sérti meg” – közölte kifogásait néhány héttel ezelőtt Jonathan De Taye védőügyvéd. A sértettek – a túlélők és a halálos áldozatok hozzátartozói– azonban elégedettek a megoldással, mert a golyóálló fülkék számukra biztonságos közeget teremtenek a tanúskodáshoz. A fellebbviteli bíróság szóvivője, Luc Hennart szerint pedig a mérlegelés alapja az volt, hogy a vádlottak rendkívül veszélyesek, akik miatt rengeteg rendőrt kellene mozgósítani. Ezért döntöttek a golyóálló fülkékről. A tíz vádlott közül csak kilenc lesz személyesen is jelen a tárgyaláson, mivel a vádlottak egyike, Oszama Atar – aki a gyanú szerint a két támadást elkövető terrorista sejt élén állt –, eltűnt, a hatóságok ismeretei szerint Szíriában halt meg. A bírósági teremben jelen lesz az a két férfi, Mohamed Abrini és Osama Krayem, akik bár a kommandó tagjai voltak, az utolsó pillanatban úgy döntöttek, mégsem robbantják fel magukat. A legismertebb vádlott a 2015 novemberi párizsi terrortámadás egyetlen túlélője, Salah Abdeslam lesz, akit a brüsszeli terrorcselekmények előtt négy nappal a belga fővárosban tartóztattak le, és akinek a védője éppen erre alapozza Abdeslam védelmét a brüsszeli perben. A várhatóan nyolc hónapig tartó tárgyalássorozat október 10-én kezdődik, az esküdtszék tagjait is ekkor hirdetik ki. A maratoni pert a NATO korábbi brüsszeli központjában tartják majd, Evere városrészben.

Forrás: lavenir.net , rtl.be

Borítókép: A belga nemzeti színeket idéző gyertyák égnek a canberrai belga nagykövetség előtt 2016. március 23-án, egy nappal azután, hogy feltehetően az Iszlám Államhoz tartozó terroristák robbantásos merényleteket követtek el Brüsszelben, amelyekben 34 ember meghalt és több mint kétszáz megsebesült (Fotó: MTI/EPA/Lukas Coch)