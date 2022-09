Rajong Erdélyért III. Károly király

Királyként is ellátogat-e Erdélybe Károly? Sokan teszik fel ezt a kérdést a Székelyföldön is, ahol úgyszintén van háza az új brit uralkodónak. Károly visszajáró vendégnek számított Erdélyben, ahová legutóbb idén májusban látogatott el.

Többször is lelkesen nyilatkozott az ember és a környezet sajátos erdélyi viszonyáról, amelyet szerinte Európa más tájain már alig lehet megtalálni.

Zalánpatakon, Szászkézden is van háza III. Károly királynak. Szászfehéregyházán képzési központot létesített Prince of Wales néven. Károly király dédnagymamáján, Mária királynőn keresztül az erdélyi magyar Rhédey család leszármazottja. Az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyt évekkel ezelőtt felújították, látogatható, kiállításoknak is otthont ad.