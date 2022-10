Az amerikai esküdtszék ártatlannak mondta ki az FBI félrevezetésével vádolt orosz informátort

A most zárult per tanúvallomásai során az is kiderült, hogy Igor Dancsenko összesen kétszázezer dollárt kapott a Szövetségi Nyomozóirodától, hogy bizalmas forrásként működjön együtt a vizsgálat során. Egy korábbi FBI-ügynök pedig arról beszélt a bíróság előtt, hogy szövetségi nyomozók még 2016 októberében, néhány héttel az elnökválasztást megelőzően, egymillió dollárt ajánlottak Christopher Steele számára abban az esetben, ha igazolni tudja, hogy jelentése állításai helytállók Donald Trump érintettségével kapcsolatban.

Borítókép: Donald Trump megválasztott amerikai elnök beszél támogatóihoz a köszönő körútjának első állomásán, az ohiói Cincinnatiban tartott nagygyűlésen 2016. december 1-én. (Fotó: MTI/EPA/Mark Lyons)