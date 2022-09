Az FBI és a CIA a Biden család hatalmi céljait szolgálja

Ebben a súlyos, az európai emberek életét is fenyegető orosz–ukrán háborús helyzetben az amerikai titkosszolgálatok bizonyos humorérzékről is tanúbizonyságot tettek. A Hunter-féle laptopon találtak egy szerződést, amely szerint az ukrán Burisma 2018-ban kínai vevőkkel tárgyalt a gabonaexportról. A tervezetet Hunter Bidenen kívül még egy igazgatósági tag is aláírta. A lapok kiderítették, hogy Joseph Cofer Black CIA-hivatalnokból lett az ukrán cég prominense. Talán emlékeznek még egy hollywoodi sikerfilmre: Ha eljön Joe Black. Abban a történetben egy fiatal képében megy el a halál egy idősödő üzletemberért. Az ilyen fedőnévválasztás sokatmondó lehet.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök kormányzati lépésekről tartott beszéde alatt a washingtoni elnöki rezidencia, a Fehér Ház kertjében 2022. szeptember 13-án (Fotó: MTI/AP/Andrew Harnik)