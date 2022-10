Az ENSZ megreformálását sürgeti Ferenc pápa legújabb könyvében

Hozzátette: az atomfegyverek az emberiség földi túlélését is veszélyeztetik. Ferenc pápa szerint amennyiben ilyen pusztító fegyverek bevetésére kerülne sor, az minden bizonnyal az ukrajnai háború teljes eszkalálódását okozná.

A könyvben továbbá a fegyverkereskedelemről is ír a katolikus egyházfő, amely álláspontja szerint a lőfegyverek széles körű elterjedéséhez vezet a civilek körében is – ennek nyomán pedig gyakrabban kerülhet sor tömeges lövöldözésekre. Figyelmeztetett arra is, hogy a fegyverek nem megfelelő tárolása gyermekek életébe kerülhet.

Az ukrajnai háború előtti időkben a koronavírus járvány határozta meg világszerte az emberek életét, a La Stampa által idézett könyvkivonat szerint Ferenc pápa ezzel kapcsolatban a vakcinák egyenlőtlen elosztása ellen emelt szót, ám erről azonban további részleteket nem osztott meg az olasz lap.

Borítókép: Ferenc pápa heti általános audienciájára érkezik a Vatikán VI. Pál pápa termében 2022. augusztus 10-én. (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Giuseppe Lami)