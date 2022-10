Lapozó: Salvini: Az új olasz kormány egyik fő feladata a határvédelem

Kitiltaná az Airbnb-ről is az energiapazarló ingatlanokat a francia kormány

Franciaországban hamarosan még bonyolultabbá válik az energiafaló ingatlanok bérbeadása. A francia kormány ugyanis a rövid távú, turisztikai célú bérlakások piacára is kiterjesztené azt az augusztus óta hatályos törvényt, amely 2023-tól már megtiltja egyes energiapazarló ingatlanok otthoncélú bérbeadását, jelentette be Olivier Klein lakásügyi miniszter. A törvény kiterjesztése megakadályozná, hogy a hagyományos, hosszú távú albérleti piacról már kitiltott, energetika szempontból elavult – F és G kategóriás energetikai tanúsítvánnyal rendelkező – ingatlanok szépen berendezve és feldíszítve átkerüljenek a turisztikai szállások szektorába, és ott továbbra is energiafaló ingatlanként működhessenek. Ezzel ugyanis a kiskaput kihasználó tulajdonosok nemcsak jogtalan előnyhöz jutnának a szükséges energetikai felújítás elvégzése nélkül, hanem kivonnák a hagyományos albérleti piacról is a franciák lakhatásául szolgáló hosszú távú albérleteket. A klíma és rugalmasság törvény 2023 januárjától tiltja meg az energetikai szempontból elhanyagolt, G besorolású ingatlanok bérbeadását, ha a bérlemény éves energiafogyasztása négyzetméterenként meghaladja a 450 kilowattórát. Ez az energiafogyasztás ugyanis a hatszorosa az A minősítésű ingatlanokénak. 2025-től azonban már minden G minősítésű ingatlanra vonatkozik majd a bérbeadási tilalom, 2028-ban csatlakoznak hozzájuk az F kategóriás házak és lakások, az E minősítésű otthonokat pedig 2034-től lesz tilos bérbe adni. Franciaországban jelenleg 5,2 millió energiapazarló ingatlant tartanak számon a hatóságok az állandó lakhelyként bejelentett 30 millió ingatlanból. Az új törvény akár lakhatási válságot is előidézhet Franciaországban, ugyanis a törvény ingatlanpiaci következményei máris érzékelhetők: egyre kevesebb az otthoncélra bérelhető ingatlan, mert a tulajdonosok egyharmada nem az energetikai korszerűsítést, hanem inkább az eladást választja.

Forrás: Bfmtv.com

Salvini: Az új olasz kormány egyik fő feladata a határvédelem

Az olasz kikötők ellenőrzését és az illegális bevándorlás megfékezését tartja elsőrendű feladatának Matteo Salvini infrastruktúráért felelős miniszter. A Matteo Salvini vezette Liga újonnan kinevezett miniszterei elkezdték a munkát a frissen felállt olasz kormány tagjaiként, különösen azon problémák megoldására fókuszálva, amelyekre pártjuk a kampány során ígéretet tett. Salvini számára továbbra is kulcsfontosságú kérdésnek számít az ország határainak védelme, amely ügyével a Conte-kormány alatt – mint a belügyminiszteri tárca vezetője – már foglalkozott. A miniszter a helyzet felmérésére vonatkozóan elkezdte a tárgyalást Nicola Carlone admirálissal, az olasz parti őrség parancsnokával. „Az infrastruktúráért felelős miniszternek szárazföldi és tengeri hatásköre van” – jelentette ki Salvini, utalva arra, hogy szemmel tartja a bevándorlás kérdését. A jobbközép vezette kormány határvédelmi politikája nemcsak az illegális bevándorlás megállítását célozza, hanem a Földközi-tengeren bekövetkező tragédiák sorozatát is. Salvini azt is hangsúlyozta, nem tűri a továbbiakban, hogy a civil szervezetek kizárólag Olaszországba szállítsák a bevándorlókat. A miniszter ígéretet tett arra is, hogy Olaszország újra meg fogja védeni a határait.

Forrás: iltempo.it

Borítókép: Matteo Salvini (Forrás: MTI)