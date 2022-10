Mégsem ünnepelt Törcsváron Elon Musk

Mégsem vett részt a világ leggazdagabb embere, Elon Musk az erdélyi luxusbulin – adta hírül mások mellett a Libertatea román hírportál.

A lap belügyminisztériumi forrásokra hivatkozva úgy fogalmazott, hogy „sem Angelina Jolie, sem Elon Munk nem lépett be az országba”.

Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, a Főtér.ro hírportál értesülései szerint Halloween alkalmából Törcsváron rendeztek egy mintegy 300 fős partit, amelyen több prominens személy is részt vett, köztük Peter Thiel (a PayPal alapítója), Larry Page és Sergey Brin (Google-alapítók) valamint Luke Nosek (Hotmail-alapító).

Azonban, mint az most kiderült, Elon Musk mégsem vett részt az eseményen.

A minden beszámoló szerint impozáns partira a résztvevők limuzinokkal és luxusterepjárókkal érkeztek különféle jelmezekbe öltözve. A hangulatért nem csak a megfelelő zene, hanem élőhalottnak beöltözött színészek is gondoskodtak. A partin a főétel sáfrányos kacsasült volt tökkel, de siitake gomba savanyított hagymával és burgonyapüré illetve sült krumpli is szerepelt az étlapon romániai szarvasgombával, és ötputtonyos tokaji aszút is felszolgáltak.

Törcsvár polgármestere, Ioan-Cosmin Feroiu több román hírportálnak is úgy fogalmazott: „mivel mindenki maszkban volt, vagy ki volt festve, a saját édesanyámat sem vettem volna ott észre.” A politikus szerint a parti – Musk jelenlétével vagy nélküle – hatalmas esemény, remek promóció, amely a településre irányította a világ figyelmét.

Borítókép: Elon Musk, a Tesla Motors amerikai elektromosjármű-gyártó és a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat vezérigazgatója látogatást tesz a Tesla Gigafactory nevű gyárának építési területén a Berlin szomszédságában fekvő Grünheidében 2021. augusztus 13-án (Fotó: MTI/EPA/DPA-Zentralbild/Patrick Pleul)