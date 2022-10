Szabadon válthatnak nemet a kiskorúak Spanyolországban

Már csak hetek választják el a kiskorúakat a szabad nemváltástól Spanyolországban. Amint megtörténik a parlamenti jóváhagyás is, a 16 év feletti fiatalok egyedül kérvényezhetik nemük megváltoztatását egy rémisztően egyszerű hivatali eljárás által. A 14–16 évesek szülői jelenlét mellett kérhetik a módosítást, de ha ők nem is járulnak hozzá ehhez, a törvény értelmében jogi képviseletet biztosítanak a gyerekeknek a vitarendezéshez. Ennél is drámaibb a 12–14 évesekre vonatkozó paragrafus, akik szintén szabadon nemet cserélhetnek abban az esetben, ha az ügyüket vizsgáló bíróság elég érettnek találja őket ehhez. Azt, hogy a papírok megszerzésén túl megkezdik-e a hormonterápiát vagy kés alá fekszenek-e, szabadon eldönthetik. A hivatali ügyintézés nem jár kötelezettséggel, ugyanakkor arra elég, hogy választott neme szerint kezeljenek minden transzgyereket.

Egy felmérés szerint a spanyolországi lakosság több mint 66 százaléka úgy gondolja, hogy a transztörvény tele van visszaélési lehetőséggel, ráadásul sérti a női jogokat.

Ez a közelmúltban be is bizonyosodott, amikor a rendőrség nem tudott felelősségre vonni egy szexuális erőszakolót, mert az orruk alá dörgölt egy igazolást, miszerint fél éve nemet váltott és nő lett. Emiatt csak jóval enyhébb büntetést tudtak kiszabni rá, és a felesége még távoltartási végzést sem kaphatott a bíróságtól. Minden harmadik spanyol úgy véli, hogy a történtek rossz fényt vetnek a transztörvényre, és sokkal jobban kell korlátozni a kiskorúak nemi önrendelkezését.

Bár visszavonni biztosan nem fogják, rövidesen kiegészítik a rendelkezéseket. A szocialisták vállalták a konfrontációt szélsőbaloldali partnerükkel, és negyedjére is elhalasztották a módosító javaslatok benyújtási határidejét. Az LMBTQ-kollektíva emiatt múlt hét végén tüntetést tartott Madridban, majd azzal fenyegette a kormányt, hogy ha újabb halasztást kér, akkor országos szinten „zúdítják rájuk a transzdühöt”.

A szocialisták ennek ellenére jövő hétfőre csúsztatták az indítványok befogadási határidejét.

Azért húzzák az időt, mert ők maguk is tartanak a visszaélésektől és hogy a törvény jövőbeni negatív következményei miatt az alkotmánybíróság vonja majd őket kérdőre.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy továbbra is fontosnak tartják a transz emberek jogait, de védeni akarják a nőket és a gyerekeket is, ezért a jogszabályok szövegezését alaposabban át kell gondolniuk.

Közben a jobboldali Néppárt vezetője, Alberto Nunez Feijóo bejelentette: ha megnyeri a jövő évi választásokat, azonnal visszavonja a transztörvényt,

ami szerinte elbagatellizálja a férfi- és női létet, rákényszeríti a kisebbség akaratát a többségre, ráadásul előzetes tanácsadás nélkül ad szabad utat a gyerekeknek a nemváltásra és visszafordíthatatlan sebészi beavatkozások végrehajtására.

A transztörvényt kidolgozó szélsőbaloldali egyenlőségi miniszter, Irene Montero november 18-ig adott határidőt a kormánynak a módosító javaslatok feldolgozására, és megígérte az LMBTQ-közösségeknek, hogy még idén megkapják a parlamenttől az őket megillető jogokat.