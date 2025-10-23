Így védik balosok a kommunistákat: ugyanarra, de nem ugyanarról a személyről neveztek át utcákat

Sajnos, nem sok minden történt a kommunista utcanevekkel az utóbbi három évben – mondta lapunknak Hetzmann Róbert, a Magyar Patrióták Közösségének (MPK) elnöke. Mint hangsúlyozta, nincs változás abban, hogy a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) sok kérdéses személy esetében nem foglalt állást, miközben felment másokat, akik a kommunista önkényuralmi rendszerek kiépítésében, fenntartásában vagy szellemi megalapozásában részt vettek. Alig néhány helyen léptek az önkormányzatok vagy a kormányhivatal, de olyan is történt, hogy visszautasították az átnevezésre irányuló kérelmeket.

Áll a Horn Gyula sétány ügye

Van példa elakadt ügyre is, mint például a Horn Gyula sétány esete, amelyben

a Fővárosi Törvényszék igazat adott a Sára Botond vezette Budapest Főváros Kormányhivatalának és jogsértőnek nyilvánította a Karácsony Gergely főpolgármester által irányított Fővárosi Közgyűlés döntését az elnevezésről.

A kormányhivatal felhívását figyelmen kívül hagyva a budapesti közgyűlés nem kért állásfoglalást az MTA-tól és a sétány elnevezésének megváltoztatását kérő törvényességi felhívásra is fittyet hányt. Karácsonyékat nem érdekelte, hogy Horn Gyula pufajkás szerepvállalása miatt komoly aggály merült fel, hogy vajon törvényes-e egy ilyen rovott múltú személyről bármilyen közterületet elnevezni.

Nem sokat változott a helyzet

Számos vidéki településen még mindig megvannak a kommunista utcanevek. A Google térkép tanúsága szerint Oroszlányban továbbra is ott éktelenkedik a Fürst Sándor utca, aminek némi pikantériát ad a közelben található MSZP-iroda.

Szintén Oroszlányban található egy Landler Jenő utca.

Tatabánya annyiban biztosan lemaradt Budapesthez képest, hogy ott még mindig megvan a Majakovszkij utca, amelyik egy ponton közös sarkon fut össze a Gorkij utcával, de a Komárom-Esztergom megyei városban fellelhető még egy Élmunkás sor is.

Nagybaracska kitartóan ragaszkodik a tanácsköztársasághoz, mert még ott virít a Kun Béla utca,

és kicsivel odébb a Szamuely utca.

Salgótarjánban is megállt egy kicsit az idő. Még mindig látható Szabó Ervin út és Zalka Máté út is.