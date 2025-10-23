5+1 kihagyhatatlan film október 23-ra

1. Magunk maradtunk (Duna TV, 20.00)

Trill Zsolt a Magunk maradtunk című filmben (Forrás: Magunk maradtunk Facebook-oldala)

Egy idősödő taxis története elevenedik meg, aki miközben körbeautózza Budapestet, a magyar félmúlt emlékein vezet át bennünket. Ákos kisjátékfilmje egy bensőséges, monológokkal teli utazás az időben – egyszerre személyes vallomás és társadalmi látlelet. Szövegeiben szokásos kocsmabölcsességek, valós és soha meg nem történt események, személyes és történelmi léptékű élmények keverednek. Az alkotás érdekessége, hogy az énekes-dalszerző nemcsak rendezte a filmet, de a forgatókönyvét is ő írta az Ezt nem lehet megúszni című novelláskötetében található két írása, A taxis és a Magunk maradtunk alapján.

Magunk maradtunk magyar kisjátékfilm, 27 perc, 2022 rendező: Ákos

2. 217 nap – Wittner Mária emlékére (Duna TV, 20.55)

Koltay Gábor filmje egy ikonikus ’56-os hősnő, Wittner Mária sorsát állítja a középpontba. A forradalmár, akit Szász Júlia alakít, 217 napot töltött a siralomházban, minden percben a kivégzést várva. A dokumentum-játékfilm nemcsak történelmi visszatekintés, hanem megrendítő emberi dráma is: a szabadság, a hit és a túlélés története. Wittner Mária alakja ma is példát mutat, nemcsak bátorságból, hanem abból is, hogyan lehet megőrizni az emberi méltóságot a legnehezebb, legkilátástalanabb időkben.

217 nap – Wittner Mária emlékére magyar dokumentum-játékfilm, 81 perc, 2025 rendező: Koltay Gábor

3. Szabadságvágy (Super TV2, 18.40)

A világhírű zenész, Leslie Mandoki dokumentumfilmje három generáció történetén keresztül mesél a magyar szabadságvágy időtlen erejéről. A film nemcsak múltidézés, hanem nemzetközi összefüggésekben is újraértelmezi 1956 örökségét – történészek, szemtanúk és közéleti személyiségek vallomásain keresztül. A rendező olyan archív felvételeket és dokumentumokat tár fel, amelyek eddig ismeretlen oldalról mutatják meg a forradalom emberi arcát. A Szabadságvágy egyszerre tanúságtétel és tisztelgés mindazok előtt, akik életüket adták a szabadságért.

Szabadságvágy magyar dokumentumfilm, 68 perc, 2020 rendező: Leslie Mandoki

4. Budakeszi srácok (Duna TV, 13.00)

Erdőss Pál filmje az ’56-os eseményeket egy gyerek szemén keresztül mutatja meg. A félárva Istvánka és példaképe, a budakeszi Márity Laci barátságán keresztül bontakozik ki a történet, míg a forradalom el nem ragadja a fiatal hőst. A Budakeszi srácok érzékeny, emberközeli dráma, amely egyszerre szól a veszteségről és a hűségről. Megindító módon idézi fel a pesti srácok bátorságát, és a gyermekkor tisztaságán keresztül mesél a szabadság álmáról.

Budakeszi srácok magyar történelmi dráma, 105 perc, 2006 rendező: Erdőss Pál

5. Memory Project 1956–2021 (M5, 19.00)

Ebben a filmben nem a történészek beszélnek 1956-ról, hanem szemtanúk, akik részt vettek a forradalomban. Menekülni kényszerültek az országból, vagy éppen fogadták az ’56-os menekülteket. A történetek a Memory Project Visual History Archívumból származnak, amely több mint 150 életinterjút őriz az 1956-os emigránsokról, akik a második világháború és 1956 miatt menekültek Nyugatra. Az alkotás megrendítően személyes: egy-egy hang, egy-egy arc mesél a múltról és közben a jelenünkről is.

Memory Project 1956–2021 magyar dokumentumfilm, 52 perc, 2021 rendező: Pigniczky Réka

+1. Cziffra ’56 emlékkoncert (Duna World, 19.15 és 20.15)

1956 nemcsak politikai, hanem kulturális forradalom is volt. A friss Liszt-díjas Cziffra György október 22-én, a Mario Rossi által vezényelt Állami Hangversenyzenekar társaságában előadta Bartók évekig tiltott-mellőzött 2. zongoraversenyét, s ez a produkció éppúgy felszabadító erejű visszatalálást jelentett közös eszményeinkhez, mint a másnap kitört forradalom. Hatvanöt év múltán e hangverseny emlékét fogja megidézni a program, amelynek középpontjába természetesen újra a 2. zongoraverseny lesz, ezúttal a Cziffra-fesztivál alapítója, a Kossuth-díjas Balázs János szólójával. S akárcsak az 1956-os Bartók-fesztivál nevezetes záróestéjén, úgy most is Brahms 2. szimfóniája zárja a koncert műsorát, Takács-Nagy Gábor és a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara előadásában.