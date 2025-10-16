Rendkívüli

Immár hivatalos: garázdasággal gyanúsították meg Ruszin-Szendi Romuluszt

Országos tévépremier a Dunán: az új ’56-os film Wittner Mária rabságát dolgozza fel

Wittner Mária életútja a szabadságért folytatott küzdelem jelképévé vált. Élete legdrámaibb fejezetét bontja ki Koltay Gábor új, 217 nap című filmje. A drámai alkotást október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, 20:55-től láthatják országos tévépremierben a Dunán.

2025. 10. 16. 18:07
Wittner Máriából a börtönévek faragtak igazi forradalmárt. Forrás: Studiolamb
Wittner Mária neve örökre összefonódott az 1956-os forradalommal és az azt követő megtorlással. 1958. július 23-án ítélték el, majd 217 napig, raboskodott a siralomházban, ahol több társát is kivégezték. Ezt a borzalmakkal teli időszakot mutatja be a film, amelynek szerkezete kettős: játékfilmes szál és dokumentarista rekonstruálás fut párhuzamosan. A fiatal forradalmárt Szász Júlia alakítja. A film alapját Koltay Gábor 2010-ben készített és könyv formában is kiadott mélyinterjúja adja. Az István, a király, a Mindszenty – a fehér vértanú és a Honfoglalás című alkotások rendezője ezért jól ismerte a történetet, amelyet a dokumentumfilmben történelmi kutatásokkal és dramatizált jelenetekkel egészített ki.

Szász Júlia kettős szerepben tűnik fel Koltay Gábor új filmjében. Forrás: MTVA

217 nap a Dunán

A 2022-ben 85 éves korában elhunyt Wittner Mária fiatal anyaként 19 évesen csatlakozott a felkelőkhöz a forradalom napjaiban a Magyar Rádió ostroma alatt. Később a Corvin közben sebesülteket látott el. Harcolt a Vajdahunyad utcai csoporttal, november 4-én az Üllői úton sérülést szenvedett – repeszek találták el. A Péterfy Sándor utcai kórházban kezelték. Ausztriába szökött, majd hazatért. Több mint hét hónapig várt a kivégzésére, végül 1959. február 24-én az ő ítéletét életfogytiglanra módosították. Csak 1970. márciusában, 13 évnyi fogság után szabadult.

Koltay Gábor filmje ezt az időszakot dolgozza fel, a 217 nap – Wittner Mária emlékére október 23-án 20:55-kor a Dunán. A film az adást követően még hét napig megtekinthető a Médiaklikken.

Wittner Mária rendszerváltás idején politizált, és aktív szerepet vállalt az 1956-os szervezetekben, országgyűlési képviselőként (2006–2014) is dolgozott. A Parlamentben, 2001. február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondott beszédében így szólt:

Ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján megidézem az áldozatokat – élőket és holtakat –, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat. Vádoljuk őket, mert a lenini utat nagy igyekezettel honfitársaink csontjaival kövezték ki.

 

 

