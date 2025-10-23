forradalom1956kvízjelkép

Mennyire ismeri az ’56-os forradalmat? Ezzel a kvízzel azonnal kiderül!

Október 23-a nemcsak egy dátum – a szabadság, a bátorság és az összefogás jelképe. Töltsön el pár percet a múlt hőseire emlékezve.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 5:32
Október 23-a nemcsak egy dátum – a szabadság, a bátorság és az összefogás jelképe. 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Melyik szimbólum vált az 1956-os forradalom jelképévé?

 

 

