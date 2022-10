Szijjártó Péter figyelmeztetett, a terroristák is kihasználják a háborút

– Ukrajna most leköti a figyelmünket, de nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a háború előtti biztonsági kihívások nem veszítettek sem súlyukból, sem intenzitásukból! – figyelmeztetett Szijjártó Péter a D-ISIS Koalíció munkacsoport első budapesti ülésének megnyitóján. A külgazdasági és külügyminiszter a nemzetközi terrorellenes szövetség előtt emlékeztetett rá, hogy

a terrorszervezetek az effajta instabil helyzeteket éppen a maguk javára fordítják, az Iszlám Állam is arra hívta fel követőit, hogy kövessenek el merényleteket Európában most, hogy a figyelem Ukrajnára összpontosul.

A tárcavezető még egy fontos összefüggésre felhívta a figyelmet: hogy Ukrajna és Oroszország a világ éléskamrái, rendkívül fontos szerepet játszanak az élelmiszer-ellátásban. – Az egyébként is instabil területeket sújthatja súlyos élelmezési válság. Márpedig tudjuk, hogy ilyenkor a szélsőséges ideológiák könnyebben terjednek, ez a terrorizmus táptalaja – mutatott rá.

Szijjártó Péter azt is aláhúzta, hogy ezek a folyamatok újabb illegális migrációs hullámokat indíthatnak el, ez pedig a terrorszervezetek számára is lehetőséget teremt, hogy beszivárogjanak Európába. Figyelmeztetett, hogy a hazánkat is érintő, úgynevezett nyugat-balkáni migrációs útvonal a legterheltebb, a számok már a 2015-ös válságot idézik. Felidézte, hogy idén már 215 ezer illegális migránst kellett megállítani határainkon, és 1500 embercsempész ellen indult eljárás, miközben a börtönök tíz százalékát már ők töltik ki.

Ráadásul a mai migránsok az erőszak új dimenzióját nyitották. Korábban botokkal, üveggolyókkal, csúzlikkal támadtak, ma már éles fegyverekkel vannak felfegyverezve, melyekkel egymásra lőnek, a magyar határőröket fenyegetik

– magyarázta.

Migránsok a szerbiai határ erdeiben. Fotó: Mirkó István

A tárcavezető nyitóbeszédében ezért üdvözölte, hogy a terrorellenes koalíció munkaülésének egyik fő témája a Nyugat-Balkán lesz. Sürgette, hogy minél nagyobb támogatást kapjanak a térség országai, hogy az unió világosan üzenje meg, senki ne induljon útnak, illetve hogy emellett meg kell védeni az üldözötteket, ahogyan azt a Hungary Helps is teszi.

Az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíciót 2014-ben hívták életre, amerikai vezetéssel, 85 ország, köztük Magyarország részvételével.

Hazánk fő feladata a szövetségben 2015 óta, hogy egy kontingens kiképzési, úgynevezett partnerképesség-építési, őrző-védő és csapatkísérő feladatokat lát el az iraki Kurdisztánban.

A magyar misszió meghatározott maximális létszáma 200 fő, de ennél általában valamivel kevesebben teljesítenek kint szolgálatot a mai napig. Emellett korábban a Hovédkórházban sebesült kurd katonákat is ápoltak.