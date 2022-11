A hivatalban lévő és három korábbi amerikai elnök is kampánykörútra indult

Donald Trump a félidős választások előtt három nappal tett megjegyzését bírálta több más neves amerikai konzervatív személyiség is. Matt Walsh, a The Daily Wire politikai kommentátora azt írta, hogy Ron DeSantis rendkívül hatékony kormányzó, aki igazi politikai és kulturális győzelmeket aratott.

Rod Dreher, a The American Conservative szerkesztője, író, a Danube Institute főmunkatársa éles bírálatot fogalmazott meg, és a többi közt azt írta, hogy Ron DeSantis sokkal hatékonyabb vezetője a jobboldalnak, mint Trump volt.

Donald Trump vasárnap Floridában, Miamiban vesz részt kampányeseményen közösen a republikánusok jelöltjével, Marco Rubio szenátorral, akinek a felmérések szerint nagy esélye van arra, hogy megőrizze székét az amerikai felsőházban. Ron DeSantis, a tisztségért újrainduló kormányzó Florida nyugati partvidékén három kampánygyűlésen beszél.

A november 8-i félidős választásokon a képviselőház 435 tagját, valamint a törvényhozás 100 tagú felsőházának, a szenátusnak 35 új tagját választják meg, és 36 államban kormányzóválasztást is rendeznek, valamint több helyi szintű szavazást is most tartanak.

A szenátusi többség a várakozások szerint 3-4 állam eredményén dől majd el,

Pennsylvania állam mellett Georgia, Nevada és Arizona számít igazi „csatatér” államnak.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)