Akadozó kormányzás, erősödő kétségek Rishi Sunak körül

Braverman továbbá azzal is felháborodást okozott, hogy bejelentette, a menedékkérő kiskorúakat teljes teströntgennek fogja alávetni, hogy pontosan megállapítható legyen, a menekültstátusért folyamadó személy valóban kiskorú-e. A jelentős szigorításnak ellentmond Rishi Sunak november 1-jei nyilatkozata is, amelyben úgy fogalmazott, Nagy-Britannia továbbra is könyörületes, befogadó ország lesz. Braverman ugyanakkor kedvező visszajelzést kapott arról a döntéséről, hogy vizsgálják felül az Egyesült Királyság terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó szabályozását és protokolljait.

A közelmúltban pedig maga a miniszterelnök is visszakozni kényszerült bizonyos ügyekben. Ezek a fennálló problémákhoz képest csekélységeknek, de politikailag szembetűnő hátraarcnak és önellentmondásnak tűnnek. Rishi Sunak bejelentette, hogy egyelőre nem tervezik a brit nagykövetség áthelyezését Tel-Avivból Jeruzsálembe, ugyanakkor a Politico hírportál felidézi, hogy a nyári pártvezetői verseny során Sunak egy izraeli jogvédő szervezetnek úgy nyilatkozott, „nagyon erős érvek szólnak” a költözés mellett. Hasonlóan végződött a Channel 4 nevű televíziócsatorna tervezett privatizációja: Rishi Sunak a magánforrások bevonása mellett érvelt a nyáron, a privatizáció tervvé érett Truss kormányzása alatt, majd Sunak miniszterelnökként visszatáncolt az azonnali megvalósítástól.

Az új brit kormány karrierje tehát meglehetősen döcögősen indult. Sunak érkezése ugyan megállította a Konzervatív Párt népszerűségének csökkenését, de a Munkáspárt közel 30 százalékpontos előnyét még a 2024-es választásokig sem lesz könnyű behozniuk.

A YouGov brit közvélemény-kutató intézet november eleji felmérése alapján a konzervatívok 24 százalékon állnak, míg a Munkáspárt ötven százalékon.

Borítókép: Rishi Sunak új brit miniszterelnök a parlamentbe indul a londoni kormányfői rezidenciáról 2022. október 26-án (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)