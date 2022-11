Az „iráni rémmel” mindig jól lehet ijesztgetni

Másrészt a hírek szerint Teherán drónokkal és ballisztikus rakétákkal segíti az orosz hadsereget, amit aligha néznek jó szemmel Nyugaton. Hogy hol áll a perzsa állam ebben a konfliktusban?

Sárközy Miklós szerint ez a katonai támogatás Teheránnak egyfelől pusztán üzlet.

– Logikus, hogy Moszkva Irán felé fordult. Hiszen az iráni hadiipar teljesen független a nyugati technológiától, és ha nem is világszínvonalú, de döntő jelentőségű lehet. Irán dróngyártó nagyhatalom, az orosz hadsereg viszont éppen ezen a fronton kevéssé erős – vélekedett. Hozzátette, az iráni fegyverek bevetése Ukrajnában „reklám” is lehet a világpiacon – ahogyan például a török drónokra is óriási lett a kereslet a hegyi-karabahi háború után – egyes értesülések szerint máris 22 ország érdeklődik az iráni drónok iránt.

Másrészt támogatásukért cserébe kaphatnak olyan fejlett orosz rendszereket, amelyeknek ők vannak híján. Például légvédelmet, vagy vadászgépeket

– folytatta a szakértő.

Drón repül Kijev felett 2022. október 17-én. A Kijevet és más ukrán városokat ért orosz dróntámadásokban legkevesebb három ember vesztette életét. MTI/AP/Efrem Lukackij

Rámutatott arra is, hogy az ukrán front remek terepe lehet az iráni fegyverek éles letesztelésének is, amit persze többek között az izraeliek is árgus szemekkel figyelnek. – Ha tetszik, Ukrajnában egy „közel-keleti proxy (kihelyezett) háborút” is vívnak – tette hozzá. Utolsó szempontként említette még az erőfitogtatást, hiszen ha Teheránnak ilyen képességei és ilyen készletei vannak, az riválisainak is üzenet.

Borítókép: A legfõbb iráni vezetõ hivatala által közzétett képen Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfõbb vallási és politikai vezetõje (k) Vlagyimir Putyin orosz elnököt (b) fogadja Ebrahim Raíszi iráni elnök (j) jelenlétében Teheránban 2022. július 19-én. Putyin iráni és török partnerével a 2011 óta tartó szíriai konfliktusról egyeztet az iráni fõvárosban. (Fotó: MTI/EPA/A legfõbb iráni vezetõ hivatala)