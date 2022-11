Fontos megállapodásokat kötöttek a nyugat-balkáni államok

A szerb−koszovói ellentét újbóli fellángolása ellenére a nyugat-balkáni országok csütörtökön jelentős előrelépéseket tettek a térség európai integrációja, valamint saját gazdasági jólétük irányába. A hat állam vezetői − Szerbia, Koszovó, Bosznia-Hercegovina, Albánia, Észak-Macedónia és Montenegró − a 2014-ben létrehozott berlini folyamat elnevezésű kezdeményezés keretein belül a német fővárosban találkoztak Olaf Scholz német kancellárral, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, valamint több uniós ország képviselőivel, ahol három fontos megállapodást írtak alá.

Ezek többek közt lehetővé teszik, hogy a térség országainak állampolgárai − a schengeni övezethez hasonlóan − az országhatárokon át, útlevél nélkül szabadon mozoghassanak.

Emellett az egymás területén történő munkavállalással kapcsolatban is értek el áttöréseket: a hat állam mostantól elfogadja a többi nyugat-balkáni országban kiállított doktori, építészi és fogorvosi képesítéseket. Egészen eddig ezek elismertetése mintegy ötszáz euróba került. Amellett, hogy az intézkedések a gyakorlatban is jól látható változást hoznak, és az átlagemberek mindennapjait is megkönnyítik, a szerb−koszovói ellentét szempontjából is jelentős előrelépésnek számítanak.

Azzal ugyanis, hogy Belgrád elismeri a Pristina által kiállított dokumentumokat, kvázi Koszovó államiságát − noha ezt kimondani valószínűleg nem fogja − ismeri el.

Az, hogy pont most fogadták el a fenti megállapodásokat, különösen érdekes abból a szempontból, hogy a héten Szerbia készenlétbe állította haderejét, valamint növelte annak harckészültségét, mivel az ország légterében − vélhetően − koszovói felderítő drónokat észleltek. A feszültségek − ahogy már több mint egy éve bizonyos időszakonként ismétlődően − amiatt lángoltak fel újból, hogy a pristinai kormány megtiltotta a koszovói szerbek számára a Szerbiában kiállított rendszámtáblák használatát. A munkavállalási dokumentumok kölcsönös elfogadása akár arra is engedhetne következtetni, hogy a rendszámtáblaügyben is pozitív fejleményre lehet számítani az elkövetkezendő időszakban, azonban a gyakorlat mást mutat.