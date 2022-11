Kilátástalan adósságcsapdába került Ukrajna

Ukrajna havonta 6,2 milliárd dollárt költ az ország fenntartására. Az összeg felét katonai célú kiadásokra fordítják. Jelenleg az állam saját bevételei még ez utóbbi fedezésére sem elegendők, nem beszélve a szociális, az oktatási és az egészségügyi szféráról. A hiányzó forrásokat nemzetközi partnerek kompenzálják. A segítség többnyire hitelek formájában érkezik.

Olena Bilan, a Dragon Capital elemzési osztályának igazgatója kifejtette: 2022-ben az állami költségvetés 35 milliárd dolláros külső finanszírozásából csaknem 15 milliárd amerikai dollár, azaz 42 százalék érkezett vissza nem térítendő támogatás formájában.

Ha az arány pozitív irányban növekedne, elkerülhető lenne az államadósság további emelkedése. Ám pillanatnyilag erre csekély az esély.

Az ukrán pénzügyminisztérium közlése szerint szeptemberre az állam által garantált külső adósság teljes összege 98 milliárd dollár volt. Február 24. óta a külső hitelek aránya a teljes adósságállományban 62,8 százalékra nőtt, 2023-ban pedig akár 79 százalékra is emelkedhet

A háború sújtotta ország mindemellett nemzetközi pénzügyi vállalatoktól – a Cargilltől, a Credit Agricole Corporate and Investment Banktól és a Deutsche Banktól – is vett fel kölcsönt. A velük szemben fennálló tartozás körülbelül 1,6 milliárd dollárt tesz ki. Emellett számos országgal, köztük Olaszországgal és Kanadával is érvényes hitelszerződést kötöttek. Ezek összege eléri az 1,7 milliárd dollárt.

Ám minél több hitelt vesz fel Ukrajna, annál többet kell visszafizetnie. A 2023-as költségvetésben a kormány rekordösszegű, 8,9 milliárd dollárnyi keretet különít el az államadósság kamatainak kifizetésére – ez csaknem a duplája a 2022-re tervezettnek. A kormány emellett belső hitelezőinek, köztük az Ukrán Nemzeti Banknak (NBU) is tartozik – sorolja a VG.

Jövőre Ukrajna adóssághalmozódása további 41 milliárd dollárral emelkedhet, a kormány ugyanis a költségvetési hiány 95 százalékát külső finanszírozásból tervezi fedezni.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)