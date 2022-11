Kilépett Diana árnyékából Kamilla: a britek elfogadták a királynét

A Buckingham-palota tegnap nyilvánosságra hozta Kamilla királyné hivatalos monogramját, III. Károly király felesége tehát ezentúl saját uralkodói jelzését használhatja. Míg II. Erzsébet fiának monogramja állami épületeket, postaládákat és egyenruhákat díszít Egyesült Királyság-szerte, Kamilláé levelezésein, ajándéktárgyakon és képeslapokon fog feltűnni. A királyné jelzése a C és az R betűket tartalmazza, az előbbi a királyné nevére (angolul: Camilla) utal, az utóbbi pedig a királyné szó latin megfelelőjére, a Reginára vonatkozik.

III. Károly koronázási szertartását 2023. május 6-án tartják meg az Egyesült Királyságban. Ezzel kapcsolatban Rishi Sunak nemrég jelentette be, hogy munkaszüneti napnak nyilvánítja május 8-át, hétfőt is, mivel a koronázás hétvégére esik. Az új brit kormányfő szerint mindez azért fontos, hogy az emberek együtt ünnepelhessék meg, hogy országuk történelmi pillanathoz ért, és leróhassák tiszteletüket az új király előtt. Május 6-án, szombaton Kamillát is megkoronázzák egy hasonló, ám rövidebb ceremónia során.

A Daily Express brit napilap november eleji felmérése alapján a britek jelentős része, 44 százaléka elismerően vélekedik Kamilla munkájáról.

A királyné II. Erzsébet halála óta a stabilitást jelképezi a brit királyi családban, férjével együtt ő is a skóciai Balmoralba sietett szeptember 8-án, hogy búcsút vegyen a királynőtől. Azóta pedig folyamatosan elkíséri III. Károlyt hivatalos látogatásaira az Egyesült Királyság egész területén.

A pár 2005-ben házasodott össze, ám viszonyuk hosszú időkre visszanyúlik, beleértve azt az időszakot, amikor Károly felesége még Diana volt. Míg a közvélemény egyértelműen az akkori hercegné pártját fogta, Kamilla megítélése rendkívül negatív volt. Az Association Press hírügynökség 2017-ben, Diana halálának huszadik évfordulóján készített felmérést Kamilla elfogadottságról, amiből az derült ki, az emberek összesen 14 százaléka szeretné, ha egyszer királyné lenne. Támogatottsága ráadásul még idén májusban is csupán húsz százalék volt a YouGov brit közvélemény-kutató intézet adatai alapján.

1992. november 14-én készült kép Diana hercegnéről. Fotó: AFP/Joel Robine

Ennek ellenére a Kamilla iránti szimpátiát táplálhatta az a tény, hogy II. Erzsébet nem sokkal halála előtt arról nyilatkozott, szeretné, ha fia felesége felvenné a királynéi címet, ha Károly kerül a trónra. A néhai királynőt pedig olyan mély tisztelet övezte az Egyesült Királyságban, hogy kívánsága hozzájárulhatott ahhoz, hogy a britek pozitívabban ítélik meg Kamillát – írta meg elemzésében a Daily Express.

Christopher Wilson, Kamilla első életrajzírója úgy véli, figyelemreméltó, hogyan változik a britek hozzáállása a királynéhoz. Az író szavai szerint szívmelengető, hogy elismerik, milyen keményen dolgozik.

A közvélemény könnyen megbocsát, ha a királyi család tagjairól van szó. Bár nem mindenki esetében láthatjuk ezt

– tette hozzá Christopher Wilson. A már említett Daily Express-felmérés alapján a lakosok 28 százaléka úgy gondolja, hogy a királyi családnak minden kapcsolatot meg kellene szüntetnie András herceggel. Huszonöt százalékuk pedig nem bánná, ha megtartaná hercegi címét, amennyiben nem venne részt az uralkodói család hivatalos eseményein. II. Erzsébet „kedvenc gyermekéről” már évekkel ezelőtt kitudódott, hogy szoros kapcsolatban állt Jeffrey Epstein milliárdossal, akit többek között gyermekek ellen elkövetett nemi erőszak vádjával tartóztattak le. Egy amerikai nő pedig azzal vádolta meg a herceget, hogy megerőszakolta őt – a feleknek viszont sikerült peren kívül megegyezniük az ügyben.