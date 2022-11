Rakéták csapódtak be Kijevben + videó

Újabb légitámadást hajtottak végre kedden az orosz erők az ukrán főváros, Kijev ellen, a légvédelem négy rakétát megsemmisített, de becsapódás történt a város központjában – közölte Vitalij Klicsko kijevi polgármester a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

A polgármester közlése szerint a belvárosban lévő Pecserszk kerületben az előzetes információk szerint három lakóépületet találtak el lövedékek.

A kerület ad otthon a kormányzati épületeknek, így az elnöki hivatalnak is. A polgármester hozzátette, hogy orvosok és mentők már a helyszínen vannak.

Eddig egy halálos áldozatról tudnak.

Ugyancsak orosz támadás érte nap közben a nyugat-ukrajnai Lviv városát, Andrij Szadovij polgármester jelentette be, hogy a település egy részében megszakadt az áramellátás.

Az orosz erők Ukrajna második legnagyobb városára, a keleti Harkiv létfontosságú infrastruktúrájára is csapást mértek, emiatt leállt a metró és az árammal működő felszíni közösségi közlekedés.

Tíz megyére mintegy száz rakétával mértek csapásokat kedden az orosz erők, javarészt az ország nyugati és középső részét támadták.

Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki iroda vezetője megerősítette, hogy két orosz rakétatalálatot észleltek, a rakéták lakóépületekbe csapódtak.

Az orosz csapatok Herszon térségében 15-20 kilométer távolságban haladnak a Dnyeper (Dnyipro) folyó bal partján felszerelt védelmi vonalaiktól, hogy ezáltal megvédjék magukat az ukrán fegyveres erők támadásaitól – számolt be Natalija Humenyuk, a dél-ukrajnai műveleti parancsnokság sajtóközpontjának vezetője kedden egy tévéműsorban.

Elméletileg fenyegethetik Herszon városát, mert a távolság megengedi a különféle típusú fegyverek használatát, de mi sem állunk egy helyben és ellentámadásokat hajtunk végre. Nekünk is van mivel válaszolnunk

– fejtette ki a szóvivő.

Humenyuk elmondta, hogy az ukrán fegyveres erők az ellenséges logisztikai szárazföldi útvonalakat tűzellenőrzés alatt tartják, így nem lesz könnyű tartalékkal és lőszerrel ellátni az orosz csapatokat. Szavai szerint a Dnyeper jobb partján folytatódnak a stabilizációs intézkedések a visszavett, 4870 négyzetkilométer kitevő területen.

A washingtoni hadtudományi intézet (ISW - Institute for the Study of War) szakértői legfrissebb elemzésükben – amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett – úgy vélik: az orosz erők valószínűleg áthelyeznek csapatokat a donyecki régióba Herszon megyéből, hogy fokozzák a műveleteket Bahmut és Donyeck környékén, valamint Donyeck megye nyugati részén.

Az amerikai agytröszt elemzői szerint az orosz csapatok valószínűleg sikereket érnek majd el ezeken a területeken a következő napokban és hetekben, de ezek a sikerek hadműveleti szempontból aligha lesznek jelentősek.

Szerhij Hajdaj, Luhanszk megye kormányzója közölte, hogy a régió területén heves harcok dúlnak, de az ukrán védők fokozatosan közelednek a megye több nagyobb városaihoz, köztük Rubizsnéhez és Kreminnához.

Valentin Reznyicsenko, Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról tájékoztatott, hogy éjszaka az orosz erők ismét lőtték a régiót Grad sorozatvetőkkel és más nehéztüzérségi eszközökkel. Szavai szerint több mint hatvan lövedéket lőttek ki békés városokra és falvakra. Áldozatokról nem érkezett jelentés.

Az ukrán vezérkar keddi jelentésében kiemelte, hogy az elmúlt napon mintegy 710 orosz katona halt meg, a háború kezdete óta az orosz hadsereg embervesztesége velük együtt meghaladta a 82 ezret.

Borítókép: Kijevben kiállított, harcképtelenné tett orosz harckocsin ukrán zászló a kelet-ukrajnai városokat támogató üzenetekkel 2022. november 7-én, az Ukrajna elleni orosz háború idején