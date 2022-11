Sokakat megkorbácsoltak a tálib hatóságok Afganisztánban

A tavaly augusztusban ismét hatalomra kerülő tálibok a múlt héten jelentették be, hogy újra bevezetnek több, az iszlám törvénykezés (saría) által megengedett büntetést bizonyos vétségek esetén. E büntetések között szerepel a végtagcsonkítás és a megkövezés is. Első, 1996-tól 2001-ig tartó kormányzásuk idején a tálibok többször rendeztek nyilvános kivégzéseket, sok embert megkorbácsoltak vagy megköveztek. Jóllehet ismételt hatalomra kerülésük után megígérték, hogy nem térnek vissza régi kormányzási módszereikhez, egyre több szigorítást rendelnek el országszerte. A rendelkezések zöme a nőket sújtja, akiket egy múlt héten kiadott rendeletben kitiltottak az edzőtermekből és a parkokból is.

Borítókép: Tálib fegyveres Kabulban 2021. december 21-én. (Fotó: MTI/EPA)