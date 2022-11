Tóth Edina: A Likud az egyik legfontosabb szövetségesünk

– Kifejezetten a választások miatt kereste fel Izraelt?

– Az Európai Vezetői Hálózat (European Leadership Network – ELNET) meghívására érkeztem Izraelbe több európai parlamenti képviselőtársammal, és az intenzív ötnapos program keretében többek között megismerhettem az Izrael előtt álló geopolitikai, stratégiai és gazdasági kihívásokat, valamint részletes betekintést kaptam az EU–Izrael kapcsolatok jelenlegi állásába. Látogatást tettünk a külügyminisztériumban, a parlamentben a kneszetben, valamint a libanoni és a szíriai határon is. Természetesen a program fénypontja a választások figyelemmel kísérése volt. Úgy vélem, hogy az Európai Parlament képviselőinek látogatása egy újabb jelentős lépés volt Izrael és az Európai Unió létfontosságú kapcsolatának megerősítésében.

– Mit jelent az, hogy a Fidesz és a Likud testvérpártok?

– Az izraeli Likud párt a Fidesz egyik legfontosabb Európán kívüli szövetségese. Izrael földrajzi elhelyezkedése megköveteli, hogy a mindenkori izraeli kormány stabil és erős legyen. De ahogyan azt már említettem, Izraelben három és fél éven belül már ötödször rendeztek parlamenti választásokat.

Netanjahu azonban most valódi változást ígér, kampányában a társadalom nagyfokú megosztottságának enyhítését tűzte ki célul, vagyis a feszültség csillapítását a zsidók és az arabok, az ultraortodox és a szekuláris csoportok között.

Ez eddig még senkinek sem sikerült. Mi együttműködő partnerként tekintünk a Likud vezette koalícióra: testvérpártunk is elkötelezetten támogatja a béke megteremtésére irányuló törekvéseket és a terrorizmus elleni küzdelmet. Fontos azt is kiemelni, hogy a Likud győzelmével tovább erősödik a világ jobboldali pártjainak szövetsége. Jólesett azt is hallani, hogy Budapestet Európa legbiztonságosabb fővárosának tekinti.

– Benjamin Netanjahu, a Likud, az izraeli jobboldal győzelme miért fontos Magyarországnak és miért lehet az a világnak?

– Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök is fogalmazott, nehéz időkben erős vezetőkre van szükség. Úgy vélem, hogy a szomszédunkban zajló háború miatt ez különösképp igaz és időszerű.

Benjamin Netanjahuval, Magyarország barátjával és az izraeli kormánnyal a közös politikai célok mellett, mint az antiszemitizmus vagy a terrorizmus elleni küzdelem, a békefolyamat előmozdítása, az olyan közös munkák, mint például a mesterséges intelligencia vagy az autonóm járművek fejlesztése is újra folytatódhatnak.

Természetesen a lista sokkal hosszabb, ugyanis nagyon sok olyan izraeli cég is van, akik biotechnológia-alkalmazásokat fejlesztenek, illetve gyártanak Magyarországon. A Likud győzelme, őszintén remélem, hogy még szorosabb EU–izraeli kapcsolatokat is jelent majd egyben. Az EU szeretné például fellendíteni az Izraellel folytatott energetikai együttműködését, még júniusban kérte az izraeli kormánytól Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Úgy vélem, hogy Netanjahu vezetésével az izraeli és az EU közötti kapcsolatok pozitív fejlődési pályát járhatnak majd be.

Kemény tárgyalások jönnek. Ugyan az izraeli államelnök várhatóan csak szerdán egyeztet a törvényhozásba bejutott pártokkal, hogy kit kérjen fel kormányalakításra, miután a Benjamin Netanjahut támogató jobboldali-vallásos blokk 64 mandátumot szerzett a 120 fős kneszetben, ez mindössze formalitás, borítékolhatóan ő lesz a miniszterelnök-jelölt. A Likud vezére nem is vesztegette az időt, már vasárnap megkezdte a koalíciós tárgyalásokat, amiben kemény csatákra számíthat, mert mindenki megkéri majd támogatása árát. Mindenekelőtt saját pártján belül mérte fel az igényeket, majd a harmadik helyre erősödő Vallásos Cionisták egyik társelnökével ült asztalhoz. Az izraeli és nemzetközi médiát is főként ez az alku izgatja, miután a Vallásos Cionistákat és mindenekelőtt a radikálisabb pártelnöküket, Itamar Ben-Gvirt gyakran szélsőjobboldaliként és arabellenesként jellemzik. Például a képviselő még a választások előtt is azzal kavart nagy botrányt, hogy pisztolyt fogott az ellene tüntető palesztinokra. Ben-Gvir állítólag a belbiztonsági tárcára pályázik, ami a rendőrségért is felel, ez pedig sokakat aggodalommal tölt el, az izraeli–palesztin konfliktus kiéleződésétől tartanak. A liberális The New York Times külpolitikai elemzője már egyenesen azon kesergett, hogy „vége annak az Izraelnek, amit eddig ismertünk”, és „olyan koalíció került hatalomra, amelynek szélsőségességben nincs párja az ország eddigi története során”. (L. D.)

Borítókép: Tóth Edina a Likud eredményváron Tamir Wertzberger külügyi titkárral és Szalai Kálmán magyar tagozat vezetővel. (Fotó: Facebook)