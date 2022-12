Amerikai okosbombákat és légvédelmet kaphat Ukrajna

Újabb korszerű amerikai fegyverszállítmányokat kaphat Ukrajna. A The Washington Post értesülései szerint úgynevezett JDAM (Joint Direct Attack Munition) rendszereket adhatnak, melyek a hagyományos „buta” bombákat „okosítják fel”, tehát teszik irányítottá.

Szakértők szerint az eszköz értékes alternatívát kínál arra, hogy nagy méretű bombákkal precíziós csapásokat mérjenek a frontvonal közelében az orosz állásokra.

Erre eddig alapvetően az ugyancsak amerikai HIMARS rakétavető volt alkalmas. Nem hordozza magában viszont az eszkaláció lehetőségét, mert mélységben, Oroszország területének támadására nem használható. A JDAM előnye még, hogy bármilyen időjárási körülmények között bevethető, megfelelő kiegészítésekkel akár mozgó célpontok ellen is, és rendkívül költséghatékony, darabonként nagyjából 21 ezer dollárba (nyolcmillió forintba) kerül. Arról nincsenek információk, hogy Ukrajna mennyit kaphat belőle.

Amerikai F–35-ös JDAM-mel felszerelt rakétát old ki. Fotó: Matthew Short

Vannak azért kihívások is. A JDAM levegő-föld rakétákra szerelhető fel, azaz harci repülőgépekről indítható. Ez egyrészt azért problémás, mert a szovjet időszak ukrán vadászgépeit biztosan módosítani kell, másrészt mert az aktív orosz légvédelemmel is meg kell küzdeniük. Korábban a radarok elleni speciális rakétákkal viszont már bizonyították, hogy a feladat teljesíthető. Aligha lesz gond a kiképzéssel sem: több európai országban is hadrendben áll a JDAM.

A következő katonai segély minden bizonnyal tartalmazza majd a Patriotot is, ami egy nagy hatótávolságú, elsősorban ballisztikus rakéták, repülőgépek ellen kifejlesztett légvédelmi rendszer.

Ez kulcsfontosságú lehet az ukrán kritikus infrastruktúra védelmében, bár természetesen az egész ország lefedésére nem alkalmas, és meglehetősen drága is hozzá a rakéta. Az nem nyilvános, hogy hány egységet kap Ukrajna. Mivel Washington azt leszögezte, hogy amerikai katonák nem lépnek Ukrajna földjére, a kezelőszemélyzetet európai országokban képezhetik ki, ami akár hónapokig is eltarthat. – Bármilyen, Ukrajnának adott Patriot rendszert legitim célpontnak tekintünk! – reagált korábban a hírekre Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Borítókép: JDAM rendszerrel felszerelt rakétát szerelnek egy amerikai F–22-esre (Forrás: Airman 1st Class Caitlin Russell)