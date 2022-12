Az amerikai érdekek szolgálatában áll Guy Verhofstadt?

Az átláthatóság egyik legnagyobb hangoztatója, a liberális Guy Verhofstadt ezt az értéket nem igazán tudhatja magáénak. Ahogy arról a V4NA alapján lapunk beszámolt, az EP-képviselő elképesztő luxusban él. Kényelmes, folyóparti, közpénzből felújított villájából követel újabb és újabb szankciókat, amelyek egyre nehezebb anyagi helyzetbe sodorják az átlag európaiakat.

A luxus életét azonban igyekszik titkolni, arról a vagyonnyilatkozatában sem tett említést. Ahogy azzal sem dicsekedett el, hogy hogyan jutott jelentős amerikai támogatásokhoz.

Még a 2019-es európai parlamenti választásokkor robbant ki a botrány az EP liberális képviselőcsoportja, az ALDE körül, amelynek a vezetője akkoriban Guy Verhofstadt volt.

Mint kiderült, Verhofstadt lobbitevékenységéért temérdek pénzt kapott multinacionális vállalatoktól, és ami különösen problémás: EU-n kívüli, amerikai és svájci nagyvállalatoktól is.

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy a belga politikus különböző cégeknek és oligarcháknak is lobbizott Brüsszelben, sőt offshore botrányba is keveredett, ráadásul az amerikai milliárdos spekuláns-oligarcha, Soros György megbízható szövetségeseként tartják számon. Rendszeresen találkozott Sorossal, amely találkozókról ő maga is beszámolt.

Óriási felháborodást okozott azonban, amikor kiderült, hogy az ALDE pártcsaládot olyan multinacionális nagyvállalatok is pénzelték, mint a Monsanto, a Microsoft, a Google, az Uber, a Syngenta vagy a Walt Disney.

Mivel ezek közül egyes multik nem EU-s tagállamokban vannak bejegyezve, hanem például az Egyesült Államokban, Svájcban vagy különböző adóparadicsomként működő szigeteken.

Ez azt jelenti, hogy nem európai uniós vállalatok és oligarchák avatkozhattak be az EP-választásokba, és nyilvánvaló, hogy nem csupán jóindulatból pénzelték a liberális pártcsaládot az amerikai cégek.

Guy Verhofstadt azóta sem adott magyarázatot a pártfinanszírozással kapcsolatos botrányra. Különös aggodalomra ad okot, hogy kinek az érdekeit képviseli: az európai polgárok, vagy az amerikai multik és oligarchák érdekeit?

Borítókép: Guy Verhofstadt liberális európai parlamenti képviselő 2020. január 29-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)