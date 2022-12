Az egyik legsúlyosabb korrupciós botrányával néz szembe Brüsszel

Az Európai Parlament (EP) egyik képviselőcsoportja, a Baloldal az Európai Parlamentben hivatalosan kezdeményezte, hogy az uniós testület hétfői plenáris ülésén vitassák meg a napokban kirobbant korrupciós ügyet – közölte a Politico. A brüsszeli hírportál által idézett szakértők szerint

az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb korrupciós botrányával néz szembe Brüsszel.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, korrupció és pénzmosás gyanújával őrizetbe vették Eva Kailit, az Európai Parlament egyik alelnökét, miután a belga rendőrség nyomozást indított az ügyben, hogy Katar állítólag lobbitevékenységet folytatott az EP-ben.

Az Öböl-menti államot számos vád érte a labdarúgó-világbajnokság megrendezésével kapcsolatban, például azzal gyanúsítják, hogy már a pályázati eljárás idején vesztegetést követett el, majd az építési munkálatok során embertelen körülmények között dolgoztatta a külföldi munkásokat. Továbbá a nők és az LMBTQ-közösséggel szembeni álláspontja miatt is támadják a muszlim országot. Katar ugyanakkor igyekezett fejleszteni a kapcsolatát az EU-val, egy olyan megállapodásról is tárgyalnak, amely szerint vízummenteséget biztosítanának a katariaknak a schengeni övezetbe.

A belga rendőrség pénteken azt közölte: 16 razziát tartott Brüsszelben, amelynek során hatszázezer euró (250 millió forint) készpénzt, valamint informatikai eszközöket és mobiltelefonokat foglalt le.

Eleinte arról számoltak be, hogy őrizetbe vettek négy embert, köztük egy volt európai parlamenti képviselőt az Európai Unió parlamentjében egy Öböl-menti ország által elkövetett korrupció gyanújával indított vizsgálat részeként. A Le Soir belga napilap pénteki értesülései szerint katari tisztviselők próbáltak meg egy volt olasz szocialista képviselőt megvesztegetni – számolt be róla az MTI.

Nem sokkal később azonban kiderült, az EP tizennégy alelnökének egyike, Eva Kaili került a hatóságok kezére. A görög politikus nemrégiben Katart élenjárónak nevezte a munkajogok terén, miután találkozott az ország munkaügyi miniszterével, annak ellenére, hogy nemzetközi szinten komoly aggodalmak merültek fel a stadionépítési munkálatok körülményeivel kapcsolatban.

Eva Kaili őrizetbe vett görög politikus, az Európai Parlament alelnöke Fotó: Eric Vidal

A botrány kirobbanását követően az EP pártcsaládja, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége és a görögországi baloldali Paszok nevű párt is azonnali hatállyal felfüggesztette Eva Kaili tagságát. A Politico szerint

az uniós intézmény elnöke, Roberta Metsola megfoszthatja Kailit alelnöki pozíciójától, a képviselők pedig megvonhatják mentelmi jogát.

Eva Kaili mellett őrizetbe vették Luca Visentinit, a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség főtitkárát is. Szombaton pedig újabb őrizetbe került személyeket nevezett meg a Politico, köztük Eva Kaili élettársát, az olasz Francesco Giorgit, a Fight Impunity nem-kormányzati szervezet alapítóját, amely azért harcol, hogy az elszámoltathatóság legyen a nemzetközi igazságszolgáltatás központi pillére.

A letartóztatott személyek között van még Pier Antonio Panzeri volt olasz EP-képviselő, a Fight Impunity elnöke, akit azzal vádolnak, hogy Katar és Marokkó érdekeit képviselve beavatkozott az Európai Parlament tagjainak munkájába.

Rajtuk kívül Niccolò Figà-Talamancát, egy másik nem-kormányzati szervezet, a No Peace Without Justice igazgatóját is elfogták. A szervezetet – amely az emberi jogok és a demokrácia elősegítésére összpontosít Észak-Afrikában és a Közel-Keleten – Emma Bonino alapította.

Az olasz liberális politikusnő tényszerűen Soros György nemzetközi hálózatának egyik vezető alakja, aki ott ül Soros nagy nemzetközi NGO-ja, a Nyílt Társadalom Alapítvány igazgatótanácsában

– írta meg a Mandiner.