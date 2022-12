EP-korrupció: Katar után Marokkó befolyását vizsgálják

Eva Kailit, az EP leváltott alelnökét, valamint három társát december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok. A gyanúsítottak azóta vizsgálati fogságban vannak. Meghallgatásukat december 22-én tartják. A belga rendőrség közel 1,5 millió eurót foglalt le a brüsszeli régióban házkutatások során a korrupciós ügyben. Az EP kedden, a strasbourgi plenáris ülésén Kaili alelnöki megbízatásának megszüntetése mellett döntött. Emellett kizárták a görögországi szociáldemokrata PASZOK pártból és az Európai Parlament Szocialisták és Demokraták frakciójából is. Kaili őrizetbe vett élettársa, az olasz Francesco Giorgi egy belga szocialista EP-képviselő, Maria Arena asszisztenseként dolgozott. A vádlottak között van továbbá Nicolo Figa-Talamanca, a No Peace Without Justice nevű civil szervezet igazgatója, valamint Pier Antonio Panzeri is, aki jelenleg a Fight Impunity nevű, brüsszeli székhelyű civil szervezet elnöke. Rajtuk kívül több – főleg olasz – gyanúsítottja is van az ügynek, ám Manon Aubry radikális baloldali EP-képviselő szerint az eddig őrizetbe vettek csak a jéghegy csúcsát képviselik, a korrupciós botrány legalább hatvan személyt érint, és többségük a szociáldemokraták, valamint az Európai Néppárt politikusai.

Borítókép: Az Európai Parlament emblémája Brüsszelben (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)