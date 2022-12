Ezek a magyarországi zsidó közösség számára a legszebb évek

Magyarország és Izrael kapcsolata Wertzberger szerint „aranykorát éli” – mondta Wertzberger a Tűzfalcsoport interjújában:

Magyarország ma valószínűleg Izrael legjobb szövetségese a világon (talán csak az USA után), de Európában biztosan.

Az izraeli választások kapcsán történtek ugyanakkor árnyékot vetnek az Egyesült Államok és Izrael kapcsolatára.

Barack Obama és Benjamin Netanjahu vezetősége alatt a két ország kapcsolatai megromlottak, és egyelőre kérdéses, hogy Biden elnök és az ismét kormányfői székbe ülő Netanjahu miként alakítják a viszonyt. Jichák Hercog államfő októberi egyesült államokbeli látogatásán mindenesetre többször szembesült olyan kérdésekkel és kinyilatkoztatásokkal, amelyek szerint az Egyesült Államok kormánya aggodalmának ad hangot, mivel „szélsőjobboldali erők” léphetnek hatalomra Izraelben. Az Axios összeállítása szerint Antony Blinken külügyminiszter és Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó több lehetséges forgatókönyvet is felvázoltak Hercognak, és érzékeltették vele, hogy a két ország továbbra is képes lesz együttműködni, ugyanakkor bizonyos személyek miniszteri pozícióba történő kinevezése „problémákat okozhat”. Az amerikai közrádió által megszólaltatott, az Obama-adminisztrációban izraeli–palesztin ügyekkel foglalkozó szakértő szerint az amerikai kormány bizonyos személyek kinevezése esetén bojkottot is hirdethet.

Wertzberger szerint az ilyen kijelentések „brutális beavatkozások” a demokratikus folyamatokba. Rámutatott, hogy az Egyesült Államok és Izrael szövetsége közös értékeken áll, és a problémát hasonlónak látja az Európai Unió és Magyarország között fennálló helyzethez.

Ha szövetségünk demokratikus és nyugati kultúránkon és értékeinken alapul, akkor bízniuk kellene, de ennél is jobban tiszteletben kellene tartaniuk népeink demokratikus döntését

– húzta alá.

Wertzberger négy magyar nagyszülő unokájaként öt évvel ezelőtt költözött Magyarországra. Először 2012-ben járt itt; felidézte, hogy ebben az időszakban a zsidókkal kapcsolatban elsősorban a Jobbik által gerjesztett antiszemitista tendenciák uralták a Magyarországról alkotott képet, azonban az elmúlt években rengeteget változott a helyzet, ma már félelem és aggodalom nélkül sétáló ultraortodox zsidókat látni az utcán. Hozzátette, ő maga sosem tapasztalt biztonsággal vagy erőszakkal kapcsolatos problémát, illetve utalt arra, hogy az Európai Zsidó Szövetség tavaly nyári tanulmánya szerint Olaszország után Magyarország a második, zsidókkal legbarátságosabb ország Európában.

Kisebb csoda ezt a saját szemünkkel látni

–mondta Tamir Wertzberger.