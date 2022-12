Már a jövő héten megbukhat a szlovák kormány

A ciklus eleje óta folyamatos válságok kísérik és kísértik az előbb Igor Matovics, majd Eduard Heger vezette jobbközép kormánykoalíciót Szlovákiában. Hiába sikerült Hegeréknek az utolsó pillanatban kiegyezniük a szlovák egészségügy siralmas helyzetére tömeges felmondással reagáló orvosokkal, majd, remélhetőleg, megoldaniuk az országot fenyegető rezsiválságot,

a kabinet teljes összeomlása talán még sosem volt ilyen közel.

Januárban népszavazást rendeznek Szlovákiában. A választópolgárok arról nyilatkozhatnak, támogatják-e azt az alkotmánymódosítást, amely lehetővé tenné egy-egy kormányzati ciklus rövidítését. A Robert Fico vezette ellenzéki Irány–Szociáldemokrácia (Smer–SD) népszavazási ötlete politikai tőkehalmozásra alkalmas ugyan, de várhatóan nem hozza közelebb a kormány végóráit. A Heger korábbi gazdasági minisztere, Richard Sulík által kezdeményezett bizalmatlansági indítványnak, amelyről már a jövő héten szavazhat is a parlament, viszont már van erre esélye.

A liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: mára nem maradt olyan intézkedése a kormánynak, amely ne zárulna katasztrófával, így a koalíció fenntartása értelmetlenné vált.

A liberálisok több hónapon át tartó válság után, szeptemberben léptek ki az akkor még négypárti kormánykoalícióból. Miközben a kormányoldal éppen Sulíkot vádolja azzal, hogy visszasegíti Ficóékat a hatalomba, a liberálisok elnöke azt állítja, azért kell minél hamarabb megszabadulni Hegeréktől, hogy a csalódott választók tömegei nehogy a Smernél keressenek vigasztalást. A havi rendszerességgel jelentkező közvélemény-kutatások szerint erről már régen lekéstek, az ellenzéki siker borítékolható.

Amennyiben a rendkívüli parlamenti ülésen a 150 képviselőből 76 támogatja a bizalmatlansági indítványt, három forgatókönyv jöhet szóba.

Mindez Zuzana Caputová köztársasági elnök döntésén múlik. Az első lépés, hogy az államfő automatikusan visszahívja a kormányt. Ha sikerül a frissen megbukott kormánynak egy alternatív koalíciós tervvel előrukkolnia, Caputová dönthet úgy, hogy korlátozott jogkörökkel ugyan, de folytathatják a munkát. Az államfő szakértői kormányt is felkérhet a választások rendes időpontjáig hátralévő 15 hónap levezénylésére, de előre hozott választások is jöhetnek – leghamarabb jövő tavasszal. Minden azon múlik majd, a kormányoldalnak és az ellenzéknek milyen eredménnyel sikerül lobbiznia annál a néhány független képviselőnél, akik az elmúlt időszakban is lehetővé tették a kisebbségi kormányzást. Várhatóan egy-két szavazat dönt majd.

Borítókép: Eduard Heger szlovák kormányfő (Fotó: Ludovic Marin)