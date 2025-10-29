autós videóBpiAutósokgarázdaság

Ütni és rúgni kezdte a nő autóját az agresszív férfi, a hatóságok még mindig keresik + videó

A megrongált járműben egy anya utazott a kislányával.

2025. 10. 29. 11:51
Forrás: BpiAutósok
Egy Bpiautósok-olvasó osztotta meg azt a felvételt, amelyen az látható, hogy egy dühöngő férfi ordítva indul meg az autója felé, majd hatalmasat üt az oldalába. A járműben egy nő és fiatalkorú lánya ült. Az eset még augusztus 26-án történt Zuglóban.

„Bekanyarodtam a főútvonalról egy utcába. A férfi a járdán állt, nem volt zebra. Ekkor kezdett el kiabálni, hogy el akartuk ütni. Ezután a parkolóba utánunk jött, és akkorát ütött a kocsiba, hogy egy teljes elem benyomódott. Jobb is, hogy nem szálltunk ki, mert mi kaptuk volna” – állítja a videó beküldője.

A nő elmondása szerint a férfi nem volt veszélyben, nem lépett le az úttestre, az autótól több méterre állt. „Megálltunk, amikor láttuk, hogy jön felénk, hogy megkérdezzem, mi baja, de idő sem volt rá. Szerencse, hogy a telefon a lányom kezében volt, és el tudta indítani a felvételt” – tette hozzá.

A helyszínre rendőrt is hívtak, a felvételt a rendőrök bizonyítékként bekérték, több szemtanú is látta az esetet. „Valószínűleg helybéli volt, mert ahogy láttuk, szépen elsétált, felszállt a trolira, és angolosan távozott. Nekem pedig csinált egy elég magas összegű kárt. Három helyről kértem be javításra árajánlatot, amit a feljelentés mellé csatoltam. Az autóban mintegy 200–250 ezer forintos kár keletkezett” – zárta a történetet a beküldő.

 

