Négymillió forintért új Toyota kombi? Sorban állnának érte a magyar vevők

Elsősorban kereskedelmi célú járműként 2002-ben mutatkozott be a fő japán belpiac (JDM) mellett egyes fejlődő országoknak is szánva a Toyota Probox, amely két évvel előzte meg a hasonló koncepció szerint fejlesztett Dacia Logan MCV-t. Európában sajnos sosem forgalmazták a kiváló ár-érték arányú japán kombit, amelynek létezik ötüléses személyszállító és szintén ötüléses (hátul fejtámlák nélküli) kishaszonjármű-változata is. A tágas utas- és csomagtér érdekében a karosszériáját viszonylag magasra tervezték, az oldalsó és hátsó ablakok szinte függőlegesek, a gyártást pedig a kisautó-specialista Daihatsu kiotói üzeme végzi a mai napig.

Fotó: Toyota

Költség- és súlycsökkentési céllal az eredeti Probox az első generációs Yaris platformját használta, de a padlólemeze hátsó része és a hátsó futóműve egyedi volt. A 400 kg teherbírású Probox esetében a raktér térfogata két üléssel 1501 liter, hossza 1810 mm volt, míg felhajtott hátsó üléstámlával modellévtől függően 400-490 liter maradt a csomagtartóból övvonalig pakolva. Létezett 1,3-as és 1,5-ös benzines, sőt, egyes piacokon 1,4-es turbódízel vagy sűrített földgáz üzemű változata is, a legtöbbet furgonként adták el belőle, de vastagabb tömésű hátsó üléssel ellátott, személyszállító kivitel a taxisok körében is népszerűnek számított.

Fotó: Toyota

12 évvel az eredeti Probox bemutatása után, 2014 augusztusában jelent meg a máig gyártásban lévő második generáció, amely egy erős modellfrissítéssel jött létre. Áttervezték az orr-részét, mely mögé a réginél izmosabb és hatékonyabb, 94 lóerő szívó benzinmotort építettek be. Törölték a kínálatból az ötfokozatú kézi váltót és a hagyományos automatát, helyettük CVT erőátvitel járt, ezen átalakításokhoz egy sajátos, elöl új, hátul régi padlólemez-keveréket alkottak. Lényegében változatlan maradt a karosszéria az A oszloptól hátrafelé, nem is igényeltek más a konzervatív haszonjármű-vásárlók, a teljes kocsihossz 4245 mm-re nőtt.

Fotó: Toyota

2020-ban apró fejlesztéseket kapott a Probox: áttervezték a visszapillantó tükreit, és megjelent a normál 1,5-ösnél közel 30 százalékkal takarékosabb (4,13 l/100 km-es átlagfogyasztású) öntöltő hibrid hajtáslánc, amelyben a 73 lóerőre visszafojtott, Atkinson-ciklusú benzinmotornak egy 61 lóerős, 169 Nm nyomatékú villanymotor segít be a hajtásba. Nemrég pedig a Toyota néhány újabb apró frissítést hajtott végre a 2026-os modellévre, ami főként az aktuális japán biztonsági előírásoknak való megfelelést szolgálja, ennek keretében a vezetéstámogató asszisztensek új funkciókkal gazdagodtak, sőt, a parkolási koccanásokat képesek önálló fékezéssel kivédeni.