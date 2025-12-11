autóbemutatójapán autóhibridkombiToyota

Négymillió forintért új Toyota kombi? Sorban állnának érte a magyar vevők

Valóban létezik a fapados, egyszerű, de tágas és agyonüthetetlen Probox, ám meghatározott piacok privilégiuma.

2025. 12. 11. 18:19
Fotó: Toyota
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elsősorban kereskedelmi célú járműként 2002-ben mutatkozott be a fő japán belpiac (JDM) mellett egyes fejlődő országoknak is szánva a Toyota Probox, amely két évvel előzte meg a hasonló koncepció szerint fejlesztett Dacia Logan MCV-t. Európában sajnos sosem forgalmazták a kiváló ár-érték arányú japán kombit, amelynek létezik ötüléses személyszállító és szintén ötüléses (hátul fejtámlák nélküli) kishaszonjármű-változata is. A tágas utas- és csomagtér érdekében a karosszériáját viszonylag magasra tervezték, az oldalsó és hátsó ablakok szinte függőlegesek, a gyártást pedig a kisautó-specialista Daihatsu kiotói üzeme végzi a mai napig.

Fotó: Toyota

Költség- és súlycsökkentési céllal az eredeti Probox az első generációs Yaris platformját használta, de a padlólemeze hátsó része és a hátsó futóműve egyedi volt. A 400 kg teherbírású Probox esetében a raktér térfogata két üléssel 1501 liter, hossza 1810 mm volt, míg felhajtott hátsó üléstámlával modellévtől függően 400-490 liter maradt a csomagtartóból övvonalig pakolva. Létezett 1,3-as és 1,5-ös benzines, sőt, egyes piacokon 1,4-es turbódízel vagy sűrített földgáz üzemű változata is, a legtöbbet furgonként adták el belőle, de vastagabb tömésű hátsó üléssel ellátott, személyszállító kivitel a taxisok körében is népszerűnek számított.

Fotó: Toyota

12 évvel az eredeti Probox bemutatása után, 2014 augusztusában jelent meg a máig gyártásban lévő második generáció, amely egy erős modellfrissítéssel jött létre. Áttervezték az orr-részét, mely mögé a réginél izmosabb és hatékonyabb, 94 lóerő szívó benzinmotort építettek be. Törölték a kínálatból az ötfokozatú kézi váltót és a hagyományos automatát, helyettük CVT erőátvitel járt, ezen átalakításokhoz egy sajátos, elöl új, hátul régi padlólemez-keveréket alkottak. Lényegében változatlan maradt a karosszéria az A oszloptól hátrafelé, nem is igényeltek más a konzervatív haszonjármű-vásárlók, a teljes kocsihossz 4245 mm-re nőtt.

Fotó: Toyota

2020-ban apró fejlesztéseket kapott a Probox: áttervezték a visszapillantó tükreit, és megjelent a normál 1,5-ösnél közel 30 százalékkal takarékosabb (4,13 l/100 km-es átlagfogyasztású) öntöltő hibrid hajtáslánc, amelyben a 73 lóerőre visszafojtott, Atkinson-ciklusú benzinmotornak egy 61 lóerős, 169 Nm nyomatékú villanymotor segít be a hajtásba. Nemrég pedig a Toyota néhány újabb apró frissítést hajtott végre a 2026-os modellévre, ami főként az aktuális japán biztonsági előírásoknak való megfelelést szolgálja, ennek keretében a vezetéstámogató asszisztensek új funkciókkal gazdagodtak, sőt, a parkolási koccanásokat képesek önálló fékezéssel kivédeni.

Fotó: Toyota

Belül a Probox továbbra is puritán, de az analóg (fordulatszámmérő nélküli) műszerfal legalább kapott egy új, 4,2 colos színes kijelzőt, és a vezető immár a Corolla multikormányát tekerheti. Továbbra sincsen multimédia-érintőképernyő, a helyén alapáron egy öntött műanyag panel található (ide építhető be be az opcionális gyári rádió vagy utólagos fejegység), mellette pedig lehet a saját okostelefont elhelyezni egy tartóba. Feláras extraként rendelhető automatikusan sötétedő visszapillantó tükör, benne egy kompakt tolatókamera-monitorral, valamint könnyen tisztítható műbőr üléskárpitozás is, elsősorban munkásokra és a taxisokra gondolva.

Fotó: Toyota

Idén amúgy a Toyota redukálta a hajtáskínálatot, az 1,3 literes alapmotor már nem elérhető, az 1,5 literes, 109 lóerős négyhengeres maradt meg az ugyanerre a blokkra épülő öntöltő hibrid mellett. Továbbra is igen kedvezőek az árak: Japánban a legolcsóbb Probox 1,91 millió jenbe kerül (4,035 millió forint), és még a csúcsfelszereltségű hibrid verzió sem kerül többe 2,26 millió jennél (4,76 millió forintig), az alap benzineshez pedig jelképes felárért, 163 ezer jenért (342 ezer forint) összkerékhajtás is kérhető. Bár a kis Toyota kombi jobbkormányos, használtimportként napjainkban egész nagy számban fut Oroszország és más egykori szovjet tagállamok útjain.

Fotó: Toyota

     

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu