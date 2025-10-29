Bivalyerős luxusterepjáróval tanult vezetni, alig maradt ép autó a környéken

Egy kölcsönkapott, 286 lóerős BMW X5 30d xDrive-val tanult vezetni egy fiatal nő, aminek eredményeképp öt autó rongálódott meg egy szombathelyi parkolóban – adta hírül a 112Press. A fiatal, jogosítvánnyal nem rendelkező nő hajnalban ült be a nem éppen tanulóautónak tekinthető, közel öt méter hosszú és 2,2 tonna tömegű prémium SUV-ba. Az első két, sikeres kör után egy kicsit odalépett a gázra, aminek meg is lett az eredménye, ugyanis szinte minden, a környéken parkoló autót összetört.

A legrosszabbul egy parkoló Ford Focus tulajdonosa járt, mert az ő autóját a BMW feltolta a töltésen, majdnem a járdáig, miközben teljesen összegyűrte a hátulját.

A BMW tulajdonosa nem tartózkodott Szombathelyen a baleset idején. Autója kulcsát a vezetői engedéllyel rendelkező barátnőjénél hagyta, aki viszont átadta azt a fiatal barátnőjének, akinek sem vezetői engedélye, sem vezetési tapasztalata nem volt. A szombaton hajnalban, a szombathelyi Bartók Béla körút egyik társasházának parkolójában történt baleset részletei a 112Press videójában hallgathatók meg.